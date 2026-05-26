G.Saray’ın ilgilendiği golcü için Başakşehir 15 milyon avro istedi. Mauro Icardi’den gelecek haberi bekleyen sarı kırmızılılar alternatif kulübe golcüsü için adım attı. Başakşehir takas formülünü kabul ederse iş bitecek…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, transfer girişimleri için aceleci davranmıyor. Sarı kırmızılılar ilk iş olarak takımdan ayrılacak isimleri tespit etmeye çalışıyor. Mauro İcardi’ye yıllık 5 milyon avrodan 1+1 yıllık teklifte bulunan sarı kırmızılı yönetim bir taraftan Arjantinli oyuncunun cevabını beklerken bir taraftan da alternatif arayışlarını sürdürüyor. Yerli rotasyonunda elini rahatlatmak için Başakşehir’in millî yıldızı Bertuğ Yıldırım için girişimde bulunan sarı kırmızılılar “Fiyatı 15 milyon avro” cevabıyla şoke oldu. Alternatif golcü için bu bedeli çok bulan yönetim takas formülünü masaya yatırdı.

Bertuğ Yıldırım

BATUHAN K.GÜMRÜK’E GİTTİ

Buna göre sarı kırmızılılar Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu’dan birini takasta kullanıp para+oyuncu formülüyle yeniden Başakşehir’in kapısını çalmaya karar verdi. Eğer turuncu lacivertliler bu formüle sıcak bakarsa Bertuğ Yıldırım ile üç yıllık sözleşme imzalanacak. Bu arada sarı kırmızılı takımın üçüncü kalecisi Batuhan Şen, dört sene önce kiralık olarak forma giydiği Karagümrük ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Böylece 27 yaşındaki kalecinin, 12 yıllık Galatasaray macerası sona ermiş oldu. Batuhan Şen, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de forma giyecek.

