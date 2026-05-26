Real Madrid’in hocası Alvaro Arbeloa, eski talebesi Arda Güler'e seslendi. Milli yıldızın veda paylaşımını alıntılayan İspanyol çalıştırıcı, "Sen büyülüsün! Bol şans… Git ve dünyayı fethet!" dedi.

A Millî Takım’ın Dünya Kupası’ndaki en büyük kozlarından birisi olan Arda Güler, Real Madrid’den ayrılan isimlere veda mesajları geçmeye devam ediyor. Arda, son olarak koltuğunu Jose Mourinho’ya devretmeye hazırlanan teknik direktör Alvaro Arbeola için paylaşım yaptı. Arda hocasına yönelik olarak “Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Alvaro Arbeloa

SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Arbeloa da Arda Güler’in bu paylaşımını alıntılayarak, “Çok teşekkür ederim Arda! Sahip olduğun tüm yeteneği, gerçek bir üst düzey oyuncunun kişiliği ve mentalitesiyle birlikte gösterdiğini görmekten büyük gurur duyuyorum. Özellikle de büyük gecelerde… Sen büyülüsün! Bol şans… Git ve dünyayı fethet!” şeklinde cevap verdi. Real Madrid’deki sakatlığını atlatan Arda, La Liga’nın son haftasında Real Madrid’in evinde Athletic Bilbao’yu 4-2 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna girmiş, dördüncü golü hazırlayan isim olarak tribünden alkış almıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası