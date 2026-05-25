Bender Abbas'ta patlama sesleri! İran'da tansiyon yükseldi
Güney İran’daki Bender Abbas kentinde çok sayıda patlama meydana geldi. Patlamaların neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
SEBEBİ BELLİ DEĞİL!
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran Silahlı Kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.
