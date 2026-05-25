Milli masa tenisçiler, Kosova'da düzenlenen WTT Gençler Contender Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Priştine'de gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıktı.

Turnuvada madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya: Aybige Feride Üstündağ (13 yaş altı tek kadınlar), Ela Su Yönter (15 yaş altı tek kadınlar), Salih Eren Yıldırım-Ela Su Yönter (15 yaş altı karışık çiftler)

Gümüş madalya: Ela Su Yönter (17 yaş altı tek kadınlar)

Bronz madalya: Berk Öztoprak (17 yaş altı tek erkekler), Berk Öztoprak-Büşra Demir (17 yaş altı karışık çiftler)

