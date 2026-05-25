TFF tescil kararını resmen duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini açıkladı.
Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu, Trendyol 1. Lig'in yeni takımları ve küme düşenler ile ilgili kararları tescil etti.
FF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tesciline, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin tesciline, Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arca Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir." denildi.
Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerinin de tescil edildiği belirtildi.
