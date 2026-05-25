Anadolu Ajansı
Kızılırmak’ta korkutan görüntü! Suyun rengi döndü
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin rengi kahverengiye döndü.
İlçede son günlerde etkili olan aşırı yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin debisi arttı.
Su seviyesinin yükseldiği ırmağın rengi ise kahverengiye döndü.
Osmancık’taki tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile birlikte görüntülenen nehir, dronla havadan kaydedildi.
Irmağın son hali vatandaşları korkuttu.
Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Kızılırmak'ta su seviyesi yükselmişti.
Bu fotoğraf ise 3 gün öncesine ait, o zaman suyun renginin normal olduğu gözlemlendi.
Irmak kenarındaki bazı işletmelerin önüne kadar ulaşan su nedeniyle bölgede gerekli tedbirler de alındı.
