Arsa ve arazi satışlarında yılın ilk dört ayında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Hobi bahçelerine yönelik sıkı denetimler, yıkım kararları ve yasal düzenlemeler sonrası vatandaşın imarsız araziye ilgisi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun bu senenin ocak ayı itibarıyla konut satış istatistiklerinin kapsamını güncelleyerek gayrimenkul piyasasını konut, iş yeri ve arazi şeklinde üç ayrı başlık altında izlemeye başlaması, toprak yatırımlarındaki gerçek tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sektör temsilcilerinden ve tapu dairelerinden edinilen saha bilgilerine göre, arsa ve arazi satışları yasal yaptırımların ve denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte yılın ilk dört ayında yüzde 20 oranında geriledi.

Özellikle tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacıyla hobi bahçelerine yönelik uygulanan katı yasaklar ve yıkım kararları sonrasında tüketicilerin imarsız arazi alım iştahı âdeta bıçak gibi kesilirken, dijital ilan platformlarında elindeki tarlayı imara yakın başlığıyla acilen elden çıkarmaya çalışanların sayısında da dikkati çekici bir artış yaşanıyor.

Gayrimenkul uzmanları, gelecekte imar geleceği vaadiyle yüksek fiyatlardan pazarlanan hisseli tarlalara karşı vatandaşları kesin bir dille uyarırken, piyasadaki yeni trendin riski yüksek spekülatif araziler yerine yasal altyapısı güven veren imarlı arsalar olduğunu vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası