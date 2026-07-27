Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında artan gerilim, çatışmaları enerji ağlarına taşıdı. Husiler, Suudi Arabistan’daki Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı’nı hedef aldıklarını iddia etti.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın ham petrolü Kızıldeniz kıyısına taşıdığı Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı’nı hedef aldıklarını öne sürdü.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ı bir kez daha hedef aldı. Husiler, Suudi Arabistan'ın doğu kıyısındaki Abqaiq petrol sahalarını batıdaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Yanbu Limanı'na bağlayan Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı’nı hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan saldırıya ilişkin açıklamada bulunmazken, boru hattının saldırıda hasar alıp almadığı bilinmiyor.

Petrol boru hattı vuruldu! Husiler'den Suudi Arabistan'a saldırı

Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları aşmak için ham petrol üretimini Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Yanbu’ya yönlendirmişti.

Petrol boru hattı vuruldu! Husiler'den Suudi Arabistan'a saldırı

"IRAK'TAN FIRLATILAN ÇOK SAYIDA İHA İMHA EDİLDİ"

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak'tan ülke topraklarına çok sayıda insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını bildirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, hava savunma sistemlerinin son saatlerde Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'yı engellediğini ve imha ettiğini açıkladı. Tuğgeneral el-Maliki, bu terörist girişimlerin Irak topraklarından geldiğini ve İran'a bağlı terörist milisler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. El-Maliki, Suudi Arabistan'ın kendisini ve sahip olduğu imkanları koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, uygun zaman ve yerde karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade etti" ifadeleri kullanılmıştı.

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