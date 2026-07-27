Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan’ın da bulunduğu 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yalçıntaş’ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC tespit edilirken, soruşturma kapsamında verdiği “kekik” savunması da dosyaya girdi.

Son dakika... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Asude Mercan

11 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.

İlyas Yalçıntaş

KAN, İDRAR VE SAÇINDA THC ÇIKTI

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemede şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildiği öğrenildi. Söz konusu bulgunun soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği öğrenildi.

'Annem köyden getirdi' demişti, kekik savunması çöktü! İlyas Yalçıntaş ve 11 ismin testi pozitif çıktı

"ANNEM KÖYDEN GETİRDİ" DEMİŞTİ

Evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti" kapsamında kullandığını savunan Yalçıntaş, kavanozlarda bulunan maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği kekik olduğunu öne sürmüştü.

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