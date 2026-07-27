Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, takım planlamasında yer almayan oyunculara bilginin verildiğini ve bazı isimler için teklifleri bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DEVAM ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Takımdan ayrılacak isimler hakkında bilgi veren Özen, "Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Schalke ile pürüz çıktı ama başka Bundesliga ekipleriyle görüşmeye devam ediyor. Amir Hadziahmetovic ile de konuştum. Birçok kulüp istekli görünüyor. Şartlar oluşursa yollarımızı ayıracağız. Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız." diye konuştu.

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