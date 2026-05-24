Üretici tarafından ‘yeşil altın’ olarak adlandırılan taze bağ yaprağında hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlara giden vatandaşlar topladıkları yaprakları aynı gün içinde alıcılara gönderiyor, ücretlerini de peşin alıyor. Saplı yapraklar 70, sapsız yapraklar ise 90 TL’den satılıyor.

YEŞİL ALTIN HASADI BAŞLADI Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde "yeşil altın" olarak bilinen taze bağ yaprağında hasat başladı. Bölge halkına üzüm gibi gelir kapısı olan bağ yaprağının sezonu eylül ayına kadar devam ediyor. Bağcı ailelerin önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen salamuralık yapraklar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

CİDDİ GELİR SAĞLIYOR Toplanan bağ yaprakları çok sayıda hanenin ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgedeki vatandaşlar yaprakları toplamaya sabahın erken saatlerinde başlıyor. Hasat yapan Sarıgöllü kadınlar, "Üzümden önce bağlarımızdan topladığımız taze yapraklar ailemize ciddi gelir sağlıyor. Yaprak sezonu bitene kadar toplamaya devam edeceğiz" dedi.

“ALIMLARIMIZ PEŞİN OLUYOR” Taze yaprak alım satımı yapan Ferdi Karakuş, günde ortalama 40 kilogram civarında yaprak toplandığını belirterek şöyle konuştu: Aldığımız taze bağ yapraklarını aynı gün Ege Bölgesi'nin çeşitli illerine kamyonlarla günlük olarak gönderiyoruz. Alımlarımız peşin oluyor. Sezon eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

SAPSIZ YAPRAK 90 TL Öte yandan Sarıgöl'de taze bağ yaprağı fiyatları da kalitesine ve sapına göre farklılık gösteriyor. Tam saplı yaprak 70 liradan, yarım saplı yaprak 80 liradan, sapsız yaprak ise 90 liradan alıcı buluyor.

EN YAYGIN KULLANIM ALANI: SARMA Bağ yaprağı (asma yaprağı), özellikle zeytinyağlı ve etli dolma/sarma yapımında, salata ve mezelerde, çorba ve yemek aşı (yaprak aşı) gibi geleneksel tariflerde kullanılır. En yaygın kullanım alanı sarma ve dolmadır. Genellikle salamura edilerek saklanan yapraklar, pirinç veya bulgur harcıyla doldurularak zeytinyağlı veya etli sarmalar elde edilir.

