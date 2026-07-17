İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) 16 Temmuz 2026 Perşembe günü İzmir'in birçok ilçesinde şebeke arızaları, müteahhit çalışmaları ve elektrik kesintileri nedeniyle planlı su kesintileri yaşandığını duyurdu. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar programın detayını merak ediyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), 16 Temmuz’da ana boru arızası, branşman arızası ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir’in bazı ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. İzmir'de 17 Temmuz Cuma günü farklı nedenlerle birçok ilçede planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. İZSU'nun yayımladığı arıza bilgilerine göre, ana boru arızaları, branşman arızaları, müteahhit çalışmaları ve elektrik kaynaklı sorunlar nedeniyle 11 ilçede belirli saatler arasında su verilemiyor. İZSU su kesintisi programında kesintilerden etkilenecek ilçeleri ve kesintilerin süresini paylaştı.

17 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İZSU 17 Temmuz tarihli su kesintisi programını paylaştı! İzmirde sular ne zaman gelecek?

İZSU 17 Temmuz tarihli su kesintisi programını paylaştı! İzmirde sular ne zaman gelecek?

İZSU 17 Temmuz tarihli su kesintisi programını paylaştı! İzmirde sular ne zaman gelecek?





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