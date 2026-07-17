Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk'ta yeni bölüm heyecanı sürüyor. Son bölümün ardından gözler dizinin yeni tanıtımına çevrilirken, izleyiciler 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk, son bölümüyle yine dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Kadir'in geçmişine dair ortaya çıkan sırlar ve Tolga'nın beklenmedik hamlesi hikayedeki dengeleri değiştirirken, dizinin yeni bölümüne ilişkin gelişmeler de merak konusu oldu.

MUHTEMEL AŞK 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Muhtemel Aşk'ın 6. bölüm fragmanı, 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Show TV tarafından henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının ise kanalın yayın takvimi doğrultusunda önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Muhtemel Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok? İşte son bölümde yaşananlar

Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler ise yeni bölüm öncesindeki beklentiyi artırdı. Kadir'in geçmişinden gelen büyük sır yalnızca Emindağ ailesini değil, Defne ile Kadir arasındaki ilişkiyi de derinden etkiledi. Vicdanı ile kalbi arasında seçim yapmak zorunda kalan Defne, hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelirken, Tolga'nın attığı beklenmedik adım hikayedeki tüm dengeleri yeniden değiştirdi.

Muhtemel Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok? İşte son bölümde yaşananlar

MUHTEMEL AŞK 6. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Muhtemel Aşk'ın 6. bölümü için Show TV tarafından herhangi bir erteleme ya da yayın iptaline ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle dizinin yeni bölümünün planlanan yayın takvimi doğrultusunda ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin 6. bölüm fragmanının da bu doğrultuda önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

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