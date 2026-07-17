Ticaret Bakanlığı, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin düzenlemeyi değiştirdi. Buna göre, gümrükte tespit edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri yüzde 5'ten daha az oranda aşması durumunda ithalat gerçekleştirilebilecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Düzenlemeyle, tebliğin kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.

KIYMET FARKINA YENİ DÜZENLEME

Buna göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az oranda aşması durumunda ithalat yapılabilecek.

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