Anadolu Ajansı
İthalatta yeni dönem! Yüzde 5'lik kıymet farkına izin
Ticaret Bakanlığı, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin düzenlemeyi değiştirdi. Buna göre, gümrükte tespit edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri yüzde 5'ten daha az oranda aşması durumunda ithalat gerçekleştirilebilecek.
Özetle Dinleİthalatta yeni dönem! Yüzde 5'lik kıymet farkına i...
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Ekonomi az önce
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile ithalatta kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı.
- Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
- Düzenlemeyle, tebliğin kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.
- Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az oranda aşması durumunda ithalat yapılabilecek.
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, tebliğin kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.
KIYMET FARKINA YENİ DÜZENLEME
Buna göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az oranda aşması durumunda ithalat yapılabilecek.
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