NOW TV'nin yeni sezon dizisi Muhtemel Aşk, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken karakterleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Dizide Leyla Emindağ karakterine hayat veren Melisa Berberoğlu'nun hayatı, kariyeri ve daha önce rol aldığı yapımlar merak ediliyor. İşte Melisa Berberoğlu hakkında merak edilenler...

Yeni sezonda ekran yolculuğuna hazırlanan Muhtemel Aşk, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da gündemde yer alıyor. Dizinin öne çıkan karakterlerinden Leyla Emindağ'ı canlandıran Melisa Berberoğlu, tiyatrodan televizyona uzanan kariyeriyle son yıllarda adından söz ettiren oyuncular arasında bulunuyor.

MUHTEMEL AŞK LEYLA KİMDİR?

Muhtemel Aşk dizisinde Melisa Berberoğlu'nun oynadığı Leyla Emindağ, Kadir'in eski eşi olarak hikayeye dahil oluyor. Kaybettiği hayatı yeniden kurmayı hedefleyen Leyla, hırslı ve fırsatları kendi lehine çevirmeyi bilen karakteriyle dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Muhtemel Aşkın Leylası Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında?

MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Berberoğlu, 22 Mart 1996'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Berberoğlu, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

Televizyon kariyerine 2019 yılında başlayan Melisa Berberoğlu, daha sonra Yeşilçam, Kırmızı Oda, Acans ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Farklı karakterlerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, 2026 yılında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisinde Leyla Emindağ karakterini canlandırıyor.

MELİSA BERBEROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kırmızı Oda 2020

Acans 2021 (İnternet dizisi)

Yeşilçam 2021 (İnternet dizisi)

Üç Kız Kardeş 2022-2024

Sustalı Ceylan 2025

Muhtemel Aşk 2026

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