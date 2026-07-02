Beşiktaş ilk transferini resmiyete kavuşturdu: 4 yıllık sözleşme imzalandı
Beşiktaş, 21 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Kassoum Ouattara'nın, Monaco'dan transfer edildiğini resmen duyurdu.
- Kassoum Ouattara, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a getirildi ve imza attı.
- Oyuncu, daha önce Amiens'in alt yaş gruplarında forma giydi.
- Kassoum Ouattara, 2023'te Monaco'ya transfer oldu.
- Geçen sezon Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.
Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinden geçirmek için dün gece yarısında İstanbul'a getirdiği Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, imzayı attı.
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4 YILLIK MUKAVELE
Transfere ilişkin bir açıklama yapan siyah beyazlılar, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi.
MOCACO'DA 24 MAÇA ÇIKTI
Fransız ekipleri US Ivry ve Montrouge'un altyapısının yanı sıra Amiens'in alt yaş gruplarında forma giyen Ouattara, 2023'te Monaco'ya transfer oldu. Kassoum Ouattara, geride kalan sezonda Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.