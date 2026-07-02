Beşiktaş, hazırlık maçını 2 golle kazandı
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Gyirmoth’u 2-1 mağlup etti.
- Maç X-Bionic Sphere'de oynandı.
- Beşiktaş ilk yarıya Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk on biriyle başladı.
- İkinci yarıya ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy on biriyle başladı.
- İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
- Beşiktaş'ın gollerini Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin attı.
Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Beşiktaş, Gyirmoth ile karşı karşıya geldi.
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X-Bionic Sphere’de oynanan maça siyah-beyazlılar; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk on biriyle başladı. İkinci yarıya ise takımımız; Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy on biriyle başladı.
GOLLER GENÇ İSİMLERDEN
Müsabakanın ilk yarısını 1-1 berabere geçen Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların gollerini Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti.