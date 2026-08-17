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Yaşam

Kuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı

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Kuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı
Fotoğraf Başlığı Kuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı

Bursa'da aynı adrese verilen peş peşe siparişler sonrası çok sayıda kurye kapıda sıraya girdi. Korsan olduğu anlaşılan 15 farklı yemek ve market siparişinin ardından kuryeler isyan etti. Daire sahibi siparişlerden haberinin olmadığını bildirmesi üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde aynı adrese verilen 15 farklı yemek ve market siparişi, kuryeleri şaşkına çevirdi.

Olay, Görükle Mahallesi Koza Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aynı daireyi adres göstererek farklı uygulamalardan art arda 15 sipariş verdi.

Kuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı
Başlık ResmiKuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı

DAİRE SAHİBİ: SİPARİŞ VERMEDİM

Kısa sürede ellerindeki paketlerle adrese gelen kuryeler, aynı noktada buluşunca gerçeği anladı. Daire sakininin siparişleri kendisinin vermediğini söylemesi üzerine kuryeler, duruma tepki gösterdi.

Kuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı
Başlık ResmiKuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı
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İNCELEME BAŞLATILDI

Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasıyla kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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