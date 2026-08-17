Kuryeler bir bir kapıya dizildi! Korsan sipariş çileden çıkardı
Bursa'da aynı adrese verilen peş peşe siparişler sonrası çok sayıda kurye kapıda sıraya girdi. Korsan olduğu anlaşılan 15 farklı yemek ve market siparişinin ardından kuryeler isyan etti. Daire sahibi siparişlerden haberinin olmadığını bildirmesi üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde aynı adrese verilen 15 farklı yemek ve market siparişi, kuryeleri şaşkına çevirdi.
Olay, Görükle Mahallesi Koza Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aynı daireyi adres göstererek farklı uygulamalardan art arda 15 sipariş verdi.
DAİRE SAHİBİ: SİPARİŞ VERMEDİM
Kısa sürede ellerindeki paketlerle adrese gelen kuryeler, aynı noktada buluşunca gerçeği anladı. Daire sakininin siparişleri kendisinin vermediğini söylemesi üzerine kuryeler, duruma tepki gösterdi.
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İNCELEME BAŞLATILDI
Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasıyla kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi