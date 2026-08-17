Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, çatışmaların başladığı 2022 yılından bu yana kayıp sayısı geçtiğimiz temmuz ayında en yüksek seviyeye ulaştı. Kiev yönetimi, temmuz ayında 437 kişinin öldüğünü ve 2610 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun temmuz ayı boyunca ülkesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle en az 437 kişinin öldüğü ve 2610 kişinin de yaralandığını kaydederek, "Bu, Mayıs 2022'den bu yana sivil kayıplarında kaydedilen en yüksek aylık veri oldu." ifadesini kullandı.

Sybiha, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili bir raporun yayımlandığını belirtti.

Savaşın başlangıcından bu yana en yüksek sayı! Ukrayna'dan Putin'e sert mesaj

Söz konusu raporun dünyanın dikkatini çekmesi gerektiğini savunan Sybiha şunları kaydetti:

"Rusya sadece temmuz ayı içerisinde Ukrayna genelinde en az 437 sivili öldürdü ve 2610 sivili yaraladı. Bu, Mayıs 2022'den bu yana sivil kayıplarda kaydedilen en yüksek aylık veri oldu. (Bu süreç içinde) 17 çocuk hayatını kaybetti, 166 çocuk ise yaralandı. Bu da Nisan 2022'den bu yana çocuk kayıplarında kaydedilen en yüksek aylık veri oldu."

Sybiha, Rus ordusunun ülkesine karşı hava saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade ederek, "Temmuz ayındaki tüm sivil kayıplarının yüzde 38'i sadece uzun menzilli silahlarla gerçekleşti. Bu belgelenmesi, soruşturulması ve sorumlularının hesap vermesi gereken kasıtlı bir terör sistemidir." yorumunda bulundu.

PUTİN'E SERT TEPKİ

Ukrayna'ya düzenlenen saldırılardan sorumlu Rus yetkililerin yargılanması gerektiğini kaydeden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukraynalıların daha fazla öldürülmesinin ne Rusya'nın savaş alanındaki konumunu iyileştireceğini ne de müzakere masasında konumunu güçlendireceğini anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması ve ülkesine daha fazla hava savunma sistemi tedarik edilmesi gerektiğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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