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Dünya

Trump canlı yayında tehditler savurdu: Umman'ı yerle bir ederiz, İran beyaz bayrak çekmeli!

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Trump canlı yayında tehditler savurdu: Umman'ı yerle bir ederiz, İran beyaz bayrak çekmeli!
Fotoğraf Başlığı Trump canlı yayında tehditler savurdu: Ummanı yerle bir ederiz, İran beyaz bayrak çekmeli!

ABD Başkanı Donald Trump, İran gerilimine ilişkin açıklamalarında Tahran yönetimine "teslimiyet" çağrısı yaparken Umman'a yönelik sert ifadeler kullandı. Kullanılan mühimmat miktarının henüz düşük seviyede olduğunu söyleyen Trump, Hamas ile ayrı bir iletişim kanallarının bulunduğunu da açıkladı.

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ABD ile İran arasında yürütülen 60 günlük ateşkes mutabakatının süresi dolarken, Washington-Tahran hattındaki gerilim zirveye tırmandı. Fox News canlı yayınına katılan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yeniden tehdit etti.

"UMMAN'I YERLE BİR EDERİZ"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve nakliyat rotaları konusunda Umman ile paralel görüşmeler yürütmesini değerlendiren Trump, Maskat yönetimine doğrudan gözdağı verdi:

"Umman yolumuza çıkarsa, onları parçalara ayıracak şekilde bombalarız, yerle bir ederiz."

Trump canlı yayında tehditler savurdu: Umman'ı yerle bir ederiz, İran beyaz bayrak çekmeli!
Başlık ResmiTrump canlı yayında tehditler savurdu: Umman'ı yerle bir ederiz, İran beyaz bayrak çekmeli!

"İRAN BEYAZ BAYRAK ÇEKMELİ"

ABD Donanması'nın uyguladığı ablukanın Tahran rejimini ekonomik çöküşe sürüklediğini belirten Trump, İran'ın tutumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İran, teslimiyetin beyaz bayrağını çekmeli. Onlar iyi poker oyuncuları, ancak ölüyorlar. Şunu net olarak ifade etmeliyim ki; bir numaralı hedefimiz, İran’ın hiçbir şekilde ve hiçbir biçimde nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktır."

DEVRİM MUHAFIZLARI İLE GİZLİ HATTIN VARLIĞI DOĞRULANDI

Trump, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile doğrudan temas halinde olduğunu ilk kez doğruladı:

"İran Devrim Muhafızları Ordusu ile gizli bir iletişim kanalımız var. İran'daki yetkilileriyle doğrudan görüşüyoruz."

"KULLANDIĞIMIZ SİLAHLAR ÇOK KÜÇÜK BİR KISMI"

ABD'nin bölgedeki askeri mühimmat stoklarına değinen Trump, geniş çaplı bir operasyon kapasitesine sahip olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu ana kadar kullandığımız mühimmat miktarı aslında çok küçük bir şey, adeta 'fıstık' gibi. ABD'nin bölgede bol miktarda silahı bulunuyor. Eğer Orta Doğu'da yeni bir operasyon başlarsa, bu operasyonun başında Amerika Birleşik Devletleri olacak ve İsrail tarafından desteklenecek."

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İSRAİL'İ UYARDI

Bölgedeki vekil güçler ve Gazze'deki son duruma da değinen Trump, İsrail'e operasyonları durdurma çağrısı yaptı ve Hamas ile sürdürülen arka kapı diplomasisini açıkladı:

"İsrailliler Gazze'ye saldırmamalı. Bizim de Hamas ile farklı bir iletişim kanalımız var. Mısır'daki temasların ardından Hamas silahlarını bırakmayı kabul etti ve Gazze Şeridi'nin askeri özellikten arındırılması görüşülüyor. Ayrıca İsrail seçimlerine gelirsek bence İsrail seçimlerine karışmam en doğru yol olur, ancak belki de bir adayı destekleyebilirim."

MISIR'DA KRİTİK ZİRVE

Trump'ın "Hamas silah bırakıyor" açıklamasının altını dolduran gelişme ise Mısır'da yaşandı. ABD heyetinden Jared Kushner, Barış Kurulu temsilcisi Nickolay Mladenov ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Mısır İstihbarat Şefi Hasan Raşad ev sahipliğinde Hamas Siyasi Lideri Halil el-Hayya ve Türk ile Katarlı yetkililerin de bulunduğu heyetle 90 dakikalık kritik bir zirve gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Washington’un 20 maddelik barış yol haritası ele alındı. Kushner, silahsızlanmanın kesinlikle pazarlığa kapalı olduğuna vurgu yaptı.

Hamas yetkilileri de Gazze Şeridi’ni tamamen silahsızlandırma, askeri altyapıyı tasfiye etme ve yönetim yetkisini bağımsız bir Filistinli teknokratik idareye devretme taahhüdünü yineledi.

ABD'NİN İSRAİL GARANTİSİ

Doğrulanabilir silahsızlanma adımları karşılığında ABD tarafı, İsrail’in de eşzamanlı adımlar atmasını sağlayacağını öne sürdü. Söz konusu adımlar arasında Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılması, Refah bölgesinin yeniden inşası ve İsrail askerlerinin kademeli çekilmesi yer alıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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