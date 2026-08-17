Erbil'deki gizli görüşme iddiası ortalığı karıştırdı! İran '60 gün' detayına dikkat çekti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Erbil'de gizli müzakere yürütüldüğü iddialarını yalanladı. Hürmüz Boğazı ve kayıp pilotlar konusuna da değinen Bekayi, bölgesel krizlerin sorumlusu olarak ABD ve İsrail'i gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel güvenlik krizlerinden kayıp İranlı pilotların durumuna, Umman ile yürütülen deniz koridoru görüşmelerinden ABD ile gizli müzakere iddialarına kadar birçok konuya değinen Bekayi, önemli mesajlar verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

UMMAN İLE DENİZ ROTASI

"Umman ile deniz yolu üzerinden bir transit rotasının geliştirilmesi, ABD ve İsrail'in eylemlerinden kaynaklanan güvenlik karmaşıklıkları, çok sayıda aktörün varlığı ve yıkıcı grupların engellemeleri nedeniyle zaman almaktadır. Hürmüz Boğazı'na ve bölgeye dayatılan güvensizlik, ABD ve İsrail rejiminin yasa dışı askeri adımlarından kaynaklanıyor.

Tüm engellemelere rağmen İran ve Umman arasındaki yoğun görüşmeler, iki kıyı devletinin egemenlik haklarını aynı anda güvence altına alacak ve karşılıklı çıkarları koruyan güvenli bir mekanizma oluşturmak amacıyla kararlılıkla sürmektedir."

İrandan kayıp 3 pilot için kritik hamle: Esir tutuldukları varsayımıyla hareket ediyoruz!

KAYIP PİLOTLARIN AKIBETİ

ABD’nin askeri müdahaleleri sırasında görev alan İranlı savaş pilotlarının durumunun yakından takip edildiğini açıklayan Dışişleri Sözcüsü, kayıp subaylar için uluslararası hukuki süreçlerin işletildiğini vurguladı:

Katar ile sürdürdüğümüz diplomatik ilişkiler, ordumuzun pilotlarının akıbetinin ciddiyetle takip edilmesine engel değildir. İlk günlerden itibaren Kızılhaç ile yazışmalar ve büyükelçilikler üzerinden diplomatik adımları başlattık. Şeffaflık sağlanana kadar kayıp üç pilotumuzun esir tutulduğu varsayımıyla hareket ediyor ve tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz."

ERBİL'DE GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI

Son günlerde uluslararası basında yer alan ABD-İran temaslarına dair iddiaları kesin bir dille reddeden Bekayi, Washington yönetiminin tutumunu eleştirdi:

ABD ile İran arasında Irak'ın Erbil kentinde gizli bir görüşme gerçekleştiği yönündeki haberler tamamen uydurmadır. Avrupa'nın iki ülke arasında arabuluculuk yaptığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Müzakere ekibimiz, ülkenin tüm kurumları ve özellikle savunma kanadı tarafından tam yetkiyle onaylanmıştır.

Nükleer konu ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin anlaşma metninde doğrudan 60 günlük bir kısıtlama yoktu. Görüşmeler için öngörülen süreç, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmayı açıkça ihlal etmesi nedeniyle durmuştur."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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