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T-Otomobil

Satışlar çakıldı, Porsche Taycan için yolun sonu göründü! Üretim 2030'a kadar bitebilir

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Satışlar çakıldı, Porsche Taycan için yolun sonu göründü! Üretim 2030'a kadar bitebilir

Porsche'nin elektrikli otomobil stratejisinin simge modeli ve amiral gemisi Taycan için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Alman üreticinin, sert şekilde düşen satışlar nedeniyle Taycan'ın üretimini en geç 2030'da sonlandırmayı planladığı bildiriliyor. Üstelik model için yeni nesil bir Taycan'ın da gündemde olmadığı belirtiliyor.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Porsche'nin 2019 yılında markanın modern elektrikli otomobil dönemini başlatan modeli Taycan, beklenen ticari başarıyı sürdüremeyince yeniden yapılanma planlarının merkezine yerleşti. Alman yayın kuruluşu WirtschaftsWoche'nin haberine göre Porsche, Taycan'ın üretimini 2030 yılına kadar kademeli olarak sonlandırmayı değerlendiriyor.

Bu iddia henüz Porsche tarafından doğrulanmış değil. Şirket son dönemde Taycan'ın üretiminin tamamen sona erdirilmesi konusunda resmi bir karar açıklamazken, CEO Michael Leiters daha önce modelin versiyonlarının azaltıldığını ancak Taycan adını hemen emekliye ayırma planlarının bulunmadığını söylemişti.

TAYCAN SATIŞLARI İKİ YILDA YÜZDE 60'A YAKIN DÜŞTÜ

Porsche'nin Taycan konusunda neden farklı bir yol izlediğinin en önemli göstergesi satış rakamlarında ortaya çıkıyor.

Taycan, 2023 yılında 40.629 adet ile zirve yaptı. Ancak satışlar 2024'te 20.836 adede, 2025'te ise sadece 16.339 adede geriledi. 2026'nın ilk yarısında ise 6.000'in biraz üzerinde Taycan teslim edildi.

Böylece modelin 2023'teki zirve satışına kıyasla 2025'teki satışları yaklaşık yüzde 60 oranında azalmış oldu.

Lüks elektrikli otomobillere yönelik talebin beklenenden daha yavaş ilerlemesi, Porsche'nin Taycan için yaptığı yüksek yatırımın geri dönüşünü de baskı altına aldı.

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ZUFFENHAUSEN FABRİKASINDA ÜRETİM DE AKSADI

Taycan satışlarındaki düşüşün üretim tarafında da etkileri görülmeye başladı. Porsche'nin Zuffenhausen fabrikasında Taycan üretiminin son aylarda bazı dönemlerde durdurulduğu belirtiliyor. Şirketin daha önce üretimi Leipzig tesisine taşıma seçeneğini de değerlendirdiği ancak sonunda bu planı uygulamaktan vazgeçtiği aktarılıyor.

Bunun yerine Taycan üretiminin Stuttgart'ta devam etmesi, ancak modelin 2030'a kadar kademeli olarak üretimden çekilmesi planlanıyor.

Porsche Taycan 4
Başlık ResmiPorsche Taycan 4

YENİ NESİL TAYCAN GELMEYEBİLİR

İddianın en dikkat çekici taraflarından biri de Taycan'ın yerine doğrudan yeni bir neslin gelmesinin beklenmemesi.

Taycan'ın sonlandırılması, Porsche'nin ürün gamında tamamen elektrikli Panamera için yer açabilir. Böylece marka elektrikli sedan sınıfındaki konumunu Taycan yerine elektrikli Panamera ile sürdürmeyi planlayabilir.

Bu yaklaşım, Porsche'nin daha önce elektrikli Cayenne ile yaptığı ürün gamı düzenlemesine de benziyor.

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