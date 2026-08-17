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Dünya

Türk F-16 pilotunun manevrası ABD'de ders oldu! İngiltere'de seyircileri teğet geçmişti

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Türk Hava Kuvvetleri’nin tek kişilik F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün İngiltere’deki efsanevi alçak inişi, ABD’de yeni mezun pilotlara örnek olarak izletildi. Emekli Pilot Yarbay Yusuf Kurt’un yüzbaşı olduğu dönemde seyircilerin metrelerce üstünden teğet geçtiği o anlar, F-16 tanıtımlarında "üst düzey pilotaj örneği" olarak müfredata girdi.

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Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK, yıllar geçse de unutulmayan manevralarıyla uluslararası havacılık camiasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

İngiltere’de düzenlenen Waddington Air Show gösterileri sırasında, o dönem yüzbaşı rütbesiyle görev yapan SOLOTÜRK 1. Gösteri Pilotu Yusuf Kurt’un F-16 ile piste yaklaşırken gerçekleştirdiği inanılmaz alçak iniş, bu kez Okyanus ötesinde gündem oldu. ABD’de genç savaş pilotlarının eğitimi ve jet modellerinin tanıtımı sırasında, Kurt’un o ikonik uçuşuna ait görüntüler ders materyali ve örnek gösteri olarak izletildi.

Türk F-16 pilotunun manevrası ABD'de ders oldu! İngiltere'de seyircileri teğet geçmişti
Başlık ResmiTürk F-16 pilotunun manevrası ABD'de ders oldu! İngiltere'de seyircileri teğet geçmişti

SEYİRCİLERİN ADETA SAÇINI YALAYIP GEÇMİŞTİ

İngiltere’deki gösteri sırasında piste teğet geçerek iniş yapan SOLOTÜRK F-16’sı, alçak irtifadaki rüzgarıyla izleyicilerin sandalyelerini ve eşyalarını savurmuş, o anlar dünya basınında geniş yer bulmuştu. İngiliz Daily Mail gazetesi başta olmak üzere uluslararası medya kuruluşları, Türk pilotun manevrasını "tarihin en cesur ve hassas inişlerinden biri" olarak nitelemişti.

Türk F-16 pilotunun manevrası ABD'de ders oldu! İngiltere'de seyircileri teğet geçmişti
Başlık ResmiTürk F-16 pilotunun manevrası ABD'de ders oldu! İngiltere'de seyircileri teğet geçmişti

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI, ABD MÜFREDATINA GİRDİ

3 bin saati F-16'da olmak üzere toplam 4 bin saatlik uçuş tecrübesine sahip olan ve geçtiğimiz yıl TSK'dan emekli olarak sivil havacılığa geçen Em. Pil. Yrb. Yusuf Kurt'un bu efsanevi uçuşu, internet üzerinde milyonlarca kez izlendi.

ABD’li askeri yetkililerin ve uçuş eğitmenlerinin, Türk pilotun hakimiyetini ve F-16 uçağının aerodinamik kabiliyetini yeni mezun pilotlara ilham kaynağı ve hassas uçuş dersi olarak aktardığı belirtildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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