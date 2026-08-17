Erdoğan'ın Trump'a çektiği rest İsrail'i karıştırdı: Mossad'da büyük tasfiye başladı!

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a sunduğu ve İran rejimini devirmeyi hedefleyen gizli harekat planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle iptal edildi.

İngiliz gazetesinin ulaştığı belgeler ve istihbarat kaynaklarına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad, CIA ile koordineli olarak Tahran yönetimini devirmek amacıyla tehlikeli bir senaryoyu yürürlüğe koymak istedi. Plan kapsamında, Irak’ın kuzeyinden tanzim edilen ve Amerikan hava koruması altına alınacak binlerce militanın İran’ın batı sınırlarından içeri sokulması ve etnik bir iç savaş kıvılcımı çakılarak rejim değişikliği zorlanması hedeflendi.

18 Mart tarihinde sahada saldırıya geçmeye hazır hale getirildiği belirtilen terör koridoru planı, Washington-Tel Aviv hattında nihai onay beklerken Ankara’nın radarına takıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede Türkiye’nin doğu sınırlarını tehdit edecek silahlı terör unsurlarının varlığına ve terör kartının kullanılmasına doğrudan müdahale etti. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, bölgenin hiçbir yerinde terör gruplarının silahlandırılmasına ve etnik parçalanmaya müsamaha gösterilmeyeceğini en net dille iletti.

Türkiye’nin sınır güvenliğini koruma kararlılığı ve diplomasideki ağırlığı karşısında geri adım atan ABD yönetimi, gizli operasyonu tamamen iptal etmek zorunda kaldı. İngiliz basını, Ankara’nın hamlesiyle Orta Doğu’yu bölgesel bir yangına sürükleyecek senaryonun bertaraf edildiğini yazdı:

"İranlı altı grubu kapsayan ve 18 Mart’ta başlaması öngörülen kara harekâtı için İsrail ordusu, İran’ın batısındaki askeri üsleri ve Besic tesislerini önceden bombalayarak zemin hazırlamıştı. Ancak Türkiye'nin diplomatik müdahalesi ve Körfez ülkelerinin "İran'ın etnik temelde bölünmesi tüm Orta Doğu'yu yakar" uyarıları üzerine Washington geri adım attı."

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CIA Direktörü John Ratcliffe'den brifing alan Trump, Netanyahu’nun sunduğu rejim değişikliği senaryolarını "saçma" olarak niteleyerek onay vermedi.

Planın çökmesi ve basına sızması Tel Aviv'de büyük bir krize yol açarken, Mossad Direktörü Roman Gofman projeyi hazırlayan en üst düzey iki yöneticisini görevden aldı. Trump ise askeri müdahale yerine İran'a yönelik uzun soluklu bir ekonomik abluka stratejisini benimsedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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