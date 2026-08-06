İsrail merkezli Ynet gazetesi, Tel Aviv yönetiminin İran’daki rejimi devirmek ve bölgeyi haritadan silmek amacıyla kurguladığı gizli operasyonun perde arkasını kaleme aldı. Mossad ve Tel Aviv kabinesinin Kürt gruplar üzerinden İran’ı işgal etme planının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu doğrudan diplomasi sayesinde çökertildiği itiraf edildi.

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Ynet, gazeteci Nadav Eyal imzasıyla yayımladığı analizde, Tel Aviv’in İran’a yönelik planladığı ve "Kükreyen Aslan" adı verilen gizli operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, İsrail ordusu ve Tel Aviv kabinesi arasında yaşanan derin çatlakların gün yüzüne çıkarıldığı haberde, Binyamin Netanyahu yönetiminin bölgeyi kan gölüne çevirecek megalomanik bir rejim değişikliği projesine giriştiği ancak Ankara’nın diplomatik engeline takıldığı aktarıldı.

Doğu Akdeniz’den Tahran’a uzanan gizli plan çöktü! Erdoğan-Trump görüşmesine işaret ettiler: Tek telefonla engel oldular

"ANKARA'DAN TEK TELEFONLA İPTAL EDİLEN İŞGAL PLANI"

Ynet'in aktardığı bilgilere göre, Mossad ve Netanyahu hükümeti, yaklaşık 15 bin kişilik bir terör örgütü PJAK destekli Kürt koalisyonu kurarak bu güçleri İsrail Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle İran topraklarına sokmayı ve Tahran’a doğru yürüterek rejimi devirmeyi hedefledi.

Ancak operasyonun başlamasına günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle Tel Aviv'in tezgahı bozuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, Türkiye'nin sınırlarında ve bölgesinde böyle bir terör koridoru ile işgal hareketine asla izin vermeyeceğini ve durumun Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir savaşa dönüşebileceği ihtarını ilettiği kaydedildi.

Doğu Akdeniz’den Tahran’a uzanan gizli plan çöktü! Erdoğan-Trump görüşmesine işaret ettiler: Tek telefonla engel oldular

İsrail basını, Erdoğan-Trump arasındaki bu güçlü diplomasi trafiğinin ardından Beyaz Saray’ın Kürt işgali planına kapıları tamamen kapattığını ve Tel Aviv’in merkeze koyduğu devasa operasyonun daha başlamadan çöktüğünü satır aralarına taşıdı.

Doğu Akdeniz’den Tahran’a uzanan gizli plan çöktü! Erdoğan-Trump görüşmesine işaret ettiler: Tek telefonla engel oldular

MOSSAD VE İSRAİL KABİNESİNDE "REJİM DEVİRME" FİYASKOSU

Haberde, Mossad Başkanı David Barnea ve Netanyahu'nun eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı devrim sonrası devşirilmiş bir lider olarak Tahran'ın başına geçirme hülyasına kapıldığı, ancak ABD'nin Türkiye'nin uyarısıyla desteğini çekmesi üzerine Tel Aviv'in panik halinde "yama üstüne yama" doğaçlama planlara sığındığı hatırlatıldı.

İsrail ordusu ve Askeri İstihbarat'ın (Aman) "Kürtlerin kullanılması ve rejim devirme hayallerinin fiyaskoyla sonuçlanacağı" yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun bu maceraya sürüklendiği aktarılırken, İsrailli yetkililerin Türkiye'nin bölgesel gücünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump üzerindeki diplomatik ağırlığını hesaba katamayarak ağır bir stratejik yenilgi aldığına vurgu yapıldı:

"Türkiye’nin, egemen bir ülkenin kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir Kürt gücüne karşı çıkacağını öngörmek mümkündü. ABD yönetimini tanıyan herkes, Trump’ın Erdoğan ile olan yakın ilişkisini bilir. İsrail, Türki'ye karşı hazırlık yapmadan böyle bir operasyona nasıl girişti? Erdoğan dosyasını kim elinde tutuyordu? Türkiye, Kürt girişimini tek bir telefon görüşmesiyle bozdu."

Doğu Akdeniz’den Tahran’a uzanan gizli plan çöktü! Erdoğan-Trump görüşmesine işaret ettiler: Tek telefonla engel oldular

"İRAN KAZANDI, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İNİSİYATİF TAHRAN'A GEÇTİ"

Analizde, Netanyahu hükümetinin zafer illüzyonu oluşturma çalışmasına rağmen İsrail kamuoyunun %89'unun savaşı kazanmadıklarına inandığı ifade edildi. İsrail'in stratejik hataları ve Türkiye'nin bölgesel denklemi koruyan müdahalesi sonucunda, İran'ın ve Direniş Ekseni'nin toparlandığı, küresel ticaretin ve enerjinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen Tahran'ın eline geçtiği kaydedildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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