Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere istihdam edeceği 660 personel için başvuru süresini uzattığını duyurdu. Daha önce 22 Eylül olarak duyurulan son başvuru süreci bir süre daha devam edecek. Peki, TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu için son gün ne zaman?

Kaydet a- | +A

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak. Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

Daha önce 22 Eylül olarak duyurulan son başvuru tarihi 5 Ekim'e kadar uzatıldı.

TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu süresi uzatıldı! Son gün ne zaman?

Alım kapsamında AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala