Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Ulaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ulaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim
Başlık ResmiUlaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim

Kamu Yatırım Programı kapsamında yeni yatırımların hayata geçirilmesi planlanıyor. Hazırlanan program dahilinde, 3 yılda Mersin-Gaziantep, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projelerinin yapımına devam edilecek. Yapılacak projelerdeki iltisak hatları ve raylı sistemlerin, yerli üretimi öne çıkacak.

Kaydet
|

2027-2029 dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre demir yolu sektörü öne çıkan alanlardan biri olacak.

Bu kapsamda, Mersin-Gaziantep, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projelerini tamamlamak için çalışmalar aralıksız devam edecek.

Ayrıca, ikinci hat yapımları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları ile iltisak hatları da odaklanılacak alanlar arasında yer alacak. Hat kapasitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Raylı sistem araçlarının yerli ve milli üretimine yönelik projelere ise öncelik verilecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük denetimlerinde 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza
EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük denetimlerinde 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza

KONTEYNER VE LOJİSTİK LİMANLARI ÖN PLANDA

Deniz yolunda, Adana'nın Yumurtalık bölgesindeki Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ile Rize'deki İyidere Lojistik Limanı'nın yapımına yönelik yatırımlar öncelik taşıyor.

Tüm limanlardaki işlem ve maliyetleri ile bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırım ve projelere önem verilecek.

HAVA VE KARA YOLLARINDA "GÜVENLİĞİ ARTIRICI" ADIMLAR

Hava yolunda mevcut havalimanlarında uçuş güvenliğinin sürdürülebilmesini teminen pist, apron ve taksi yolu onarım ve iyileştirmeleri ile hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projeler öncelikli olacak.

Kara yollarında 12. Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda, trafik akışındaki darboğazların giderilmesi, varlık yönetim sisteminin geliştirilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile kara yollarında trafik güvenliği projelerine öncelik tanınacak.

Ayrıca ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacak.

Ulaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim
Başlık ResmiUlaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim

TOPLU TAŞIMANIN YETERSİZ KALDIĞI GÜZERGAHLARDA RAYLI SİSTEMLER DEĞERLENDİRİLECEK

Kent içi ulaşım sektöründe, toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlere öncelik verilecek. Bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecek.

Raylı sistemlerde, bir gün içinde insan hareketliliğinin, trafik yoğunluğunun veya iletişim sistemlerindeki veri akışının en üst düzeye ulaştığı zaman dilimi dikkate alınarak projeler yapılacak. Bu kapsamda, doruk saatte-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için saatte en az 7 bin yolcu, hafif raylı sistemler için saatte en az 10 bin yolcu, metro sistemleri için ise saatte en az 15 bin yolcu düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacak.

Haberleşme sektöründe TRT'nin teknolojik altyapısı yenilenecek.

Ulaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim
Başlık ResmiUlaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim

LOJİSTİK MERKEZLERİN STANDARTLARI YÜKSELTİLECEK

Tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak, üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği ile köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecek.

Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları artırılacak. Yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlanacak.

Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin/üslerin yapımı öncelikli olacak.

Ulaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim
Başlık ResmiUlaşım altyapısında 3 yıllık yol haritası şekillendi! Hedef yerli ve milli üretim

Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarını etkinleştirecek ve kurum içi ortak ihtiyaçları giderecek projeler kapsamında operasyonel maliyetleri azaltan, katma değerli ve paylaşılabilir veri oluşturan projelere öncelik verilecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
'Soykırım mimarı', o sözleri hazmedemedi
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Beşiktaşlı yıldız için kötü haberi Sırplar duyurdu
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alzheimer yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu değil! Riski azaltmanın yolları
Alzheimer yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu değil! Riski azaltmanın yolları
Kaydet
Sanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TL'ye mal etti
Ustalar araç değeri kadar para istedi, kendisi sadece 10 bin TL'ye mal etti
Kaydet
Dusan Vlahovic için kötü haberi Sırplar duyurdu: 4 maçı kaçıracak
Vlahovic haberini Sırplar duyurdu: 4 maçı kaçıracak
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.