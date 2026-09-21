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Ekonomi

Üretici işçi bulamıyor! 10 işçinin günlük maliyeti 23 bin TL

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Kabak çekirdeğinde hasat zamanı geldi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan hasattan üreticinin beklentisi bu sezon 13 ton rekolte olarak kaydedildi. İşçi konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren üreticiler, 10 işçinin günlük giderinin 23 bin lira olduğunu aktararak, parayla işçi bulamadıklarını söylediler.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde mayıs ayında ekilen kabak çekirdeğinde hasat dönemi başladı. Tarlalarda olgunlaşan kabaklar, önce sıra haline getirilip bekletildikten sonra makinelerle toplanıyor. Ardından kabaklardan ayrıştırılan çekirdekler kurutularak tüccar ve esnafa gönderiliyor ve sofralara kadar ulaşıyor. Hasadın yoğunluğu sürerken üretici bu sezon yaklaşık 13 ton rekolte bekliyor.

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"EKECEĞİMİZ YERDEN 12-13 TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Rekolte beklentisine değinen kabak çekirdeği üreticisi Abdulkadir Kızıl, "Geçen sene rekoltemiz boldu. Bu sene biraz geceleri soğuk gitmesinden az. Rekolte 110-120 kilo kadar dönümde. Ekeceğimiz yerden 12-13 ton rekolte bekliyoruz. Burası 90 dekar kadar var" ifadelerini kullandı. Kızıl, kabak çekirdeğinin mayıs ayının 6'sından sonra ekildiğini, hasadın ise eylül ayının 10'u civarında başladığını belirterek, üretim sürecinde yoğun sulama yaptıklarını ifade etti. Kızıl, hasat sürecinde önce sıra yapma makinesiyle kabakları sıraladıklarını, yaklaşık bir hafta beklettikten sonra kabakların içinin dolmasını sağladıklarını ve ardından toplama makinesiyle hasada başladıklarını anlattı.

Üretici işçi bulamıyor! 10 işçinin günlük maliyeti 23 bin TL
Başlık ResmiÜretici işçi bulamıyor! 10 işçinin günlük maliyeti 23 bin TL

"BU SICAKLARDA 3 GÜNDE KURUR"

Kızıl, hasat edilen kabakların depolama ve kurutma sürecini ise şöyle anlattı:
"Kirpi kabağı alır, depoya atar, depoda kırar. Çekirdeğine ayırır, ayriyeten depoya verir. Depoda olunca da ramağa dökeriz, ramaktan da çadıra dökeriz. Çadırda kuruturuz, orada da elemanlarımız var. O şekilde sezonu kapatırız. Bu sıcaklarda 3 günde kurur. Sonrasında tüccara, esnafa veriyoruz."
Üretim maliyetlerinin arttığını belirten Kızıl, kabak üretiminin hava şartlarına bağlı olduğunu belirterek, mayıs ayının 6'sında yaşanabilecek soğukların ürüne zarar vermesi halinde yeniden ekim yapılması gerektiğini söyledi. Ekim tarihinin gecikmesinin verimi düşürdüğünü ifade eden Kızıl, hasadın ekim ayının 20'sine kadar sürdüğünü dile getirdi.

Üretici işçi bulamıyor! 10 işçinin günlük maliyeti 23 bin TL
Başlık ResmiÜretici işçi bulamıyor! 10 işçinin günlük maliyeti 23 bin TL

"10 KİŞİNİN GÜNLÜK GİDERLERİ 22-23 MİLYAR"

İşçi konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kızıl, "Parayla işçi bulamıyoruz" dedi. 10 işçinin günlük giderinin, yemek ve diğer masrafları hariç yaklaşık 22-23 bin lira olduğunu anlatan Kızıl, gelecek sezonda mazot ve işçilik maliyetlerini azaltmaya çalışacağını belirtti. Kızıl, diğer çiftçilere de ürünlerine iyi bakmaları ve yüksek verim almaya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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