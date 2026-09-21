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Ekonomi

Kilosu 600 lira! Rekolte yoğun, üretici memnun

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Üzüm hasadı sürmeye devam ediyor. Bu yıl Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki hasat üreticinin yüzünü güldürürken, kurutmalık üzümün kilosu 600 liradan, yaş üzüm ise 100 liradan alıcı buldu.

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Hekimhan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde yıllardır bağcılıkla uğraşan üreticiler, bu yılki rekolte ve yoğun talepten oldukça memnun. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu, bu sezon ise hem verimin hem de kalitenin üst seviyede gerçekleştiğini belirten üreticiler yetiştirdikleri ürünlerin kısa sürede tükendiğini söyledi.

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"ELİMİZDE ÜZÜM KALMADI TALEP ÇOK FAZLAYDI"

Yeşilpınar Mahallesi'nde yaklaşık 120-150 dönümlük alanda üretim yapan Osman Yiğit 15-20 senedir bu işi severek yaptıklarını ifade ederek, "Bu sene üzümlerimiz maşallah çok güzel verimdeydi. Kurutmalık üzümlerimizi 600 liradan, yaş üzümleri de 100 TL'den verdik. Şu an elimizde ürün kalmadı. Geçen sene zirai dondan dolayı bağımızda üzüm azdı, bu yıl rekolte yüksekti, talep de çok fazlaydı. Bu sezon üzüm, üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.
En çok ilgiyi Tanebi ve siyah kurutmalık üzüm gördü.

Kilosu 600 lira! Rekolte yoğun, üretici memnun
Başlık ResmiKilosu 600 lira! Rekolte yoğun, üretici memnun

Bölgede geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını aktaran Osman Yiğit, "Kureyş, Şam, tanebi, banas kurusu ve köhnü gibi yöreye özgü çeşitlerimiz var. Bu yıl özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüme yoğun talep vardı. Ürünlerimizi değerinde satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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