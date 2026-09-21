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İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır? İBB öğrenci destek paketleri

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İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır? İBB öğrenci destek paketleri
Başlık Resmiİstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır? İBB öğrenci destek paketleri

İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı uygulaması 2026-2027 eğitim döneminde ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin gündeminde. İBB'nin eğitim destek paketi kapsamında hayata geçirilen uygulamada abonman yükleme işlemleri, kampanya tarihleri ve yararlanma şartları belli oldu.

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İstanbulkart öğrenci abonmanı için başvuru ve yükleme süreci 21 Eylül itibarıyla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8,7 milyar liralık eğitim destekleri kapsamında duyurduğu ulaşım desteğine ilişkin ayrıntılar İstanbulkart tarafından da yayımlandı. Öğrencilerin kampanyadan yararlanabilmesi için yaş şartını karşılaması ve öğrenci statüsünün İstanbulkart sisteminde aktif olması gerekiyor.

İSTANBULKART 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI NASIL YAPILIR?

İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı için İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden abonman yükleme işlemi yapılabiliyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra öğrenci İstanbulkart'ı seçilerek "Abonman Yükle" bölümüne geçiliyor. Kampanya kapsamında sistemde görünen öğrenci abonmanı seçilip ödeme işlemi tamamlanabiliyor. İstanbulkart Mobil, kartlara doğrudan TL ve abonman yüklenmesine imkan tanıyor. Kampanya kapsamında alınan abonman ise satın alma tarihinden itibaren bir ay boyunca geçerli olacak. 1 TL'lik öğrenci abonmanı 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında bir defaya mahsus olarak satın alınabilecek.

İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır? İBB öğrenci destek paketleri
Başlık Resmiİstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır? İBB öğrenci destek paketleri

İBB 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI KİMLER BAŞVURABİLİR?

İBB 1 TL öğrenci abonmanı uygulamasında kampanya şartına göre 29 yaş altındaki öğrenciler kapsamda bulunuyor. MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile YÖK'e bağlı yükseköğretim kurumlarında aktif öğrencilik statüsüne sahip kişiler, İstanbulkart sistemindeki öğrenci hakları uygun olduğu sürece uygulamadan yararlanabiliyor. Kampanya 21 Eylül ile 17 Ekim arasında yapılacak tek bir öğrenci abonmanı satın alımında uygulanıyor.

İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır? İBB öğrenci destek paketleri
Başlık Resmiİstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır? İBB öğrenci destek paketleri

Öğrenci İstanbulkart'ı bulunmayanların ise kart başvurusunu İstanbulkart'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Yeni öğrenci kartı başvuruları tamamen dijital ortamdan yapılıyor. Kullanıcılar "Online İşlemler" bölümünden bireysel hesaba giriş yaptıktan sonra "Kart Başvurusu" ve ardından "Öğrenci" seçeneğini kullanabiliyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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