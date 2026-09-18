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İBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

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İBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiİBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yıl "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında binlerce üniversite öğrencisine destek sağlıyor. Yeni dönem üniversite eğitimlerinin başlamasıyla birlikte, İBB burs başvuru takvimi merak konusu oldu. Yurt başvuru sonuçlarını kısa bir süre önce duyuran İBB, burs başvurularını da online olarak alacak. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru takvimi belli oldu mu?

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Eylül ayının sonlarında doğru İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvuruları eylül ayının sonlarında başlamıştı, bu nedenle yapılacak duyuruya yönelik beklentiler artış gösterdi.

İBB burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçen sene 23 Eylül tarihinde İBB burs başvuruları alınmaya başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde başvuru sürecinin eylül ayının son günlerinde başlatılması bekleniyor.

İBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiİBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KİŞİ BAŞI 20 BİN LİRA DESTEK

İBB Başkanvekili Nuri Aslan geçtiğimiz günlerde yeni dönem burslarına ilişkin; "Bu eğitim - öğretim döneminde 125 bin üniversite öğrencimize kişi başı 20 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 500 milyon liralık sosyal destek sağlayacağız. Genç Üniversiteli Ulaşım Desteğimizle bugüne kadar 38 bin 628 öğrencimize 143 milyon 320 bin liralık destek olduk. Yeni eğitim öğretim dönemi içinde 30 bin öğrencimize aylık 653 liralık abonman desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu bedel toplam 156 milyon 720 bin lira, bu destek. Ayrıca 20 bin üniversite öğrencimize kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 100 milyon liralık kıyafet desteği sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

İBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiİBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Adaylar başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul web adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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