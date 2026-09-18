İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri 2026-2027 dönemi, üniversite eğitimine devam ederken iş deneyimi kazanmak ve gelir desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program kapsamında yeni akademik döneme ilişkin ilanlar, başvuru ekranı ve başvuru şartları yakından takip ediliyor.

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki örgün eğitim öğrencilerinin yararlanabildiği programda başvurular üniversitelerin İŞKUR ile oluşturduğu programlara göre gerçekleştiriliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026-2027?

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı için tüm devlet üniversitelerini kapsayan tek bir başvuru başlangıç tarihi bulunmuyor. Programlar üniversiteler ile İŞKUR arasındaki iş birliğine göre ilan edildiği için başvuru tarihleri okuldan okula değişebiliyor. Yeni akademik döneme ilişkin ilanların eğitim öğretim yılının başlangıç döneminde yoğunlaşması bekleniyor.

Öğrencilerin İŞKUR e-Şube, İŞKUR Gençlik Programı sistemi ve eğitim gördükleri üniversitenin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri 2026-2027! Başvurular başladı mı, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 dönemi için ülke genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan ortak bir başvuru dönemi ilan edilmedi. Üniversiteler kendi kontenjanları ve İŞKUR ile oluşturdukları programlar doğrultusunda ayrı ilanlara çıkabildiğinden öğrencilerin kendi üniversitelerinin programının açılıp açılmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri 2026-2027! Başvurular başladı mı, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI

İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Programa başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Devlet üniversitelerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsama girerken açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamıyor. Öğrencinin kaydının aktif olması, programı uygulayan üniversitenin öğrencisi olması ve yaşlılık veya malullük aylığı almaması da şartlar arasında bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kuruma kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak

Hane gelir şartını sağlamak

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak, açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydını dondurmamış ve pasif durumda olmamak

Hane Gelir Şartı ise başvuru tarihinde, Adres Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet edenlerin, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri aylık toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının üç (3) katını aşmamasıdır. Yurtlar ve sığınma evleri ve benzeri toplu alanlarda ikamet edenler, diğer adres bilgisi söz konusu toplu alanlar olanlar ile kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz.