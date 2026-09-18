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Bahçesine uyuşturucu eken CHP ilçe başkanı tutuklandı

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Bahçesine uyuşturucu eken CHP ilçe başkanı tutuklandı
Başlık ResmiBahçesine uyuşturucu eken CHP ilçe başkanı tutuklandı

Denizli'nin Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı Süleyman İnce'ye yönelik jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda bahçesinde ekili halde 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan CHP'li İnce, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce’nin, uyuşturucu madde imal ettiğine yönelik ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKMİŞ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Süleyman İnce’nin ikametine operasyon düzenlendi. Süleyman İnce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste ise arama yapıldı. Yapılan aramalar çerçevesinde bahçede ekili 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Süleyman İnce
Başlık ResmiSüleyman İnce

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP'li ilçe başkanı Süleyman İnce, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP GÖREVDEN ALDI

Öte yandan, yaşanan gelişmelerin ardından CHP İl Başkanlığı olağanüstü toplanarak aldığı kararla Süleyman İnce’yi ilçe başkanlığından aldığı öğrenildi.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kale
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