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Edebiyat öğretmeni devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

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Edebiyat öğretmeni devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Başlık ResmiEdebiyat öğretmeni devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 48 yaşındaki edebiyat öğretmeni İbrahim Yavuz devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Antalya'da kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde altında kalan edebiyat öğretmeni, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen traktör kazası ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Oymapınar Mahallesi Seki mevkiine giden ekipler, gerçekleştirdikleri kontrollerde kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde altında kalan İbrahim Yavuz'un (48) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Edebiyat öğretmeni devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Başlık ResmiEdebiyat öğretmeni devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza haberini alan İbrahim Yavuz'un yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koşarken, İbrahim Yavuz'un annesi, eşi ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Yavuz'un Manavgat Şelale Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilirken, cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin sonrasında Adli Tabip ve cumhuriyet savcısının ayrıntılı incelemeyi yapmaları için cenaze aracına alınarak hastaneye kaldırıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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