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Ekonomi

Resmen bereket yağdı! Denizden 1300 ton çıktı, fiyatlar tezgahta uygun

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Resmen bereket yağdı! Denizden 1300 ton çıktı, fiyatlar tezgahta uygun
Başlık ResmiResmen bereket yağdı! Denizden 300 bin ton çıktı, fiyatlar tezgahta uygun

Palamut tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Trabzon'da balıkçılık sezonunun başlamasıyla balık pazarlarında palamut bereketi yaşanırken, 1 Eylül'den bugüne kadar Trabzon'da karaya çıkarılan palamut miktarının 1300 tona ulaştığı aktarıldı. Sezonda ki palamut bereketi devam ederken, avlanan palamutların vatandaşların tüketimine uygun fiyatlarla sunulduğu ifade edildi.

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Trabzon açıklarında yeni balıkçılık sezonunun başlamasıyla birlikte palamut avında önemli bir bolluk yaşanıyor. 1 Eylül'den bugüne kadar Trabzon'da karaya çıkarılan palamut miktarının 1300 tona ulaştığı, av miktarının ise geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 40-50 arttığı kaydedildi. Balıkçılık sezonunun oldukça bereketli başladığını belirten Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Karadeniz'de yoğun palamut avcılığının sürdüğünü ifade ederek, Trabzon açıklarında avlanan palamutların vatandaşların tüketimine uygun fiyatlarla sunulduğunu belirtti.

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"YOĞUN BİR ŞEKİLDE PALAMUT AVI MEVCUT"

Trabzon'da 1 Eylül'den bugüne kadar karaya çıkarılan 1300 ton palamudun yalnızca Trabzon'daki karaya çıkış noktalarından elde edilen miktar olduğunu ifade eden Kaplan, "Oldukça bereketli bir sezona başladık, çok şükür. 1 Eylül itibarıyla bugüne kadar Trabzon açıklarında 1300 ton palamut avlandı ve halkımızın tüketimine sunuldu. Bizim toplam 1068 büyüklü küçüklü teknemiz var. Ancak 12 metre üzeri büyük, asıl av teknesi sayımız 66. Yoğun bir şekilde palamut avı mevcut. Şu anda vatandaşlarımız çok uygun fiyata palamut tüketiyor. Geçmiş yıllara göre palamut avında yüzde 40-50 civarında bir artış mevcut .İlk edindiğimiz av miktarı oldukça bereketli ve gayet iyi. Şu an palamut avı olduğu için hamsi ağı atılmıyor. Yoğun şekilde palamut avcılığı yapılıyor. Karadeniz Bölgesi'nde boğazlardan bu tarafa kadar palamut avcılığı mevcut. Artvin'e kadar devam ediyor. Avlanan 1300 tonluk rakam, sadece Trabzon'da karaya çıkan palamut miktarıdır. Bizim 12 tane karaya çıkış noktamız var. Bunların 9'u aktif olarak kullanılıyor. SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) sisteminden teknelerimizi takip edip karaya ne kadar balık çıkardıklarını günü gününe, hatta dakika dakika kontrol altında tutuyoruz. Bunlar net rakamlardır, tahmini rakam değildir" dedi.

Resmen bereket yağdı! Denizden 300 bin ton çıktı, fiyatlar tezgahta uygun
Başlık ResmiResmen bereket yağdı! Denizden 300 bin ton çıktı, fiyatlar tezgahta uygun


Balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimlerin de sürdüğünü belirten Kaplan, "Toplam 1021 denetim yapıldı ve 18 işletmemize kurallara uygun avcılık yapmadıkları gerekçesiyle ceza uyguladık. Bunun yanında sadece denizde değil, karada ve halde de denetimlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

"SICAK HAVA PALAMUDU GEVŞETİYOR"

Son günlerde palamutla ilgili vatandaşların dikkatini çeken bir konuya da açıklık getiren Kaplan, "Havalar sıcak gidiyor. Tutulan palamut, sıcakta kendini biraz salıyor. Vatandaş da bunu bayat balık gibi düşünüyor. Ancak bu durum sertleşmeden öte sıcağın vermiş olduğu gevşeklik ve salmayla ilgili bir durum. Onları da denetledik. Buz kullanımını aktif hale getirmek için balıkçılarımıza rehberlik ettik ve bunları anlattık. Mevsimin getirdiği sıcaklıklardan dolayı yaşanan bir salmadır. Klasik bir söz vardır, 'Bir yıl hamsi, bir yıl palamut olur' diye. Bu yılı palamut sezonu olarak düşünüyoruz. Şu anda belki de dünyanın en ucuz proteinini palamuttan alıyoruz" şeklinde konuştu.

Resmen bereket yağdı! Denizden 300 bin ton çıktı, fiyatlar tezgahta uygun
Başlık ResmiResmen bereket yağdı! Denizden 300 bin ton çıktı, fiyatlar tezgahta uygun
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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