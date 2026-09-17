ÖZEL | Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi! "Ona güvenin, Türkiye'de damga vuracak"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene'yi Mali Milli Takımı'na ilk kez davet eden tecrübeli teknik direktör Mohamed Magassouba, oyuncusunu Türkiye Gazetesi'ne anlattı. 23 yaşındaki yeteneği dünyaca ünlü futbolcular Neymar ve Vinicius Junior'a benzeten Magassouba, genç yıldıza güvenilmesi halinde Türkiye'de damga vuracağını söyledi.

Mali Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mohamed Magassouba, Fenerbahçe forması giyen eski öğrencisi Dorgeles Nene hakkında Türkiye Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki çalıştırıcı, genç oyuncunun yeteneklerinden zihinsel yapısına, potansiyelinden dünya yıldızlarıyla olan benzerliğine kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı.

MAGASSOUBA: “HAYRANLIK UYANDIRDI”

Dorgeles Nene’nin potansiyeline ve milli takıma seçilme sürecine değinen Mohamed Magassouba, “Mali’nin en büyük avantajı, nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturan genç kesimden oluşmasıdır. Çeşitli altyapı eğitim ve gelişim programlarından gelen yetenekli genç futbolculara sahip olduğumuz için şanslıyız. Tam olarak bu yapıların bir ürünü olan Nene, çok erken yaşta profesyonelliğe adım attı. Ciddiyeti, özverisi ve yeteneği sayesinde gittiği her yerde hayranlık uyandırmayı başardı. Altyapı eğitimi (gelişimi) sırasında keşfedilen Nene’yi, oyun planlarıma uygun olması sebebiyle tercih ettim. Organize, zekice kurgulanmış, tempolu, sıfırdan pozisyon oluşturan ve hücuma dönük bir oyun anlayışını benimsiyorum. Böyle bir projede aranan bu niteliklerin çoğunu kendinde toplayan Nene'nin dinamik yapım içinde kesinlikle bir yeri vardı. Milli takıma ilk seçildiği andan itibaren iyi bir izlenim bıraktı ve umut vaat ettiğini gösterdi.” dedi.

Dorgeles Nene

“TAKTİK ZEKÂSI OLAĞANÜSTÜ”

Nene’nin teknik özelliklerine ve taktiksel zekâsına vurgu yapan Magassouba, “Her teknik adamın ya da futbol tutkunlarının hayalini kurduğu modern futbolun mutlak değerlerini içinde taşıyor. Üst düzey teknik repertuvarı sayesinde, en dar alanlarda bile her işi yapabilecek yeteneğe sahip. Kusursuz bir tarama performansı sergiliyor ve oyunu çok iyi okuyor. Olağanüstü bir taktik zekâsı var. En kritik anlarda karşılaşılan zorlukları hızla kavrayıp çözüm üretebiliyor; aynı zamanda sahadaki değişen şartlara ve farklı taktiklere harika bir uyum sağlama becerisi sergiliyor. Doğru karar alma becerisiyle takıma faydalı bir şekilde oynamayı çok iyi biliyor.” diye konuştu.

“TAKIMIN KİLİT UNSURU”

Malili yıldızın mental gücüne ayrı bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti: “Duygularını iyi yönetir; takım ister zirvede olsun ister bir düşüş yaşasın, antrenörüne ve takımına destek olmaya her zaman hazırdır. Bana kalırsa yaşına göre oldukça üstün, neredeyse mükemmel bir zihne sahipti. Sonuç olarak, tüm bu niteliklerin tek bir oyuncuda bir araya gelmesi, onu hem hücumda hem de savunmada takımın kilit bir unsuru haline getiriyor. Hareket çabukluğu, öngörülemezliği ve en önemlisi de bitiriciliğiyle (isabetliliğiyle) harmanlanan o geniş teknik repertuvarı; ona genellikle maç içinde her an, her savunmanın dengesini bozabilecek kapasitede çok tehlikeli bir 'joker' rolü kazandırıyor. Keskin gol sezgisi, onu her yönüyle rakipler için korkulu rüya olan çok tehlikeli bir hücum oyuncusu haline getiriyor.”

Dorgeles Nene

“YETERLİ FORMA ŞANSI VERİLSEYDİ…”

Yeni sezonda şimdiye kadar 5 maçta 101 dakika süre alan genç yeteneğe verilen şansı değerlendiren 68 yaşındaki teknik adam, “Nene, ikinci sezonuna girerken şunu söyleyebilirim ki eğer kendisine yeterli forma şansı verilmiş olsaydı, istatistiklerini çok daha yukarılara taşıyabilirdi. Zira muazzam hücum potansiyelini, etkili pas yeteneğini ve en önemlisi de bitirici özelliğini çok daha net bir şekilde sahaya yansıtmış olurdu. Dolayısıyla gelişme potansiyeli çok sevdiği Fenerbahçe takımında daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktı. Bir kez daha söylemek gerekirse; onun tek ihtiyacı olan şey kendisine güvenilmesi ve fırsat verilmesidir. Yetenek, ustalık ve kazanma arzusu onda hiçbir zaman eksik olmadı.” şeklinde konuştu.

“HER İŞİN ALTINDAN KALKAR”

Nene’nin özellikleri bakımından takıma sağladığı avantaja vurgu yapan Mohamed Magassouba, “Yoğun rekabete rağmen Dorgeles'in tartışılmaz teknik ve taktik potansiyeli, enerjisi ve gençliği, hem ilk 11'deki yeri hem de antrenörünün ona sunmak isteyebileceği herhangi bir hücum pozisyonu için büyük avantajlar sağlıyor; çünkü o, yüksek adaptasyon becerisi sayesinde sahada her işin altından kalkabilen çok yönlü bir oyuncudur.” sözlerini sarf etti.

Dorgeles Nene

“NEYMAR’I VE V. JUNIOR’U ANDIRIYOR”

Öğrencisinin yeteneğini dünyaca ünlü isimlerle kıyaslayan Magassouba, “Derler ya, duvar ustası duvarın dibinde belli olur. Dorgeles Nene, forma giydiği her yerde sadece bir hücum kurucusu veya asistçi kimliğiyle değil, aynı zamanda rakip fileleri defalarca havalandıran bir golcü olarak da kalıcı izler bıraktı. Bana göre Nene; teknik becerisi ve oyun zekâsı sayesinde Neymar'ı, kanatlardan ve merkezden yaptığı etkili koşularla sergilediği hareketlilik ve gol sezgisiyle de Vinicius Junior'ı andırıyor.” tespitinde bulundu.

“PRENS TAHTINA OTURMAYA HAZIR”

Genç futbolcunun fırsat bulduğunda patlama yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Malili teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: “Yokluk ve zorluklar içinde doğup büyüyen genç Dorgeles, zihinsel yapısını tırnaklarıyla kazıyarak ve büyük emekler vererek çelikleştirmeyi öğrendi. Bu zorlu yollarda fazlasıyla tecrübe kazanıp pişen bu genç; kendisine oyun süresi ve beraberinde gelen tüm fırsatlar hakkıyla verildiği takdirde, Türkiye'de bir Prens tahtına kalıcı olarak sağlam bir şekilde kurulmaya dünden hazır.”