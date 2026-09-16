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Kültür - Sanat

Sinema biletleri iki gün boyunca 90 TL olacak: 26-27 Eylül'de festival var

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Sinema biletleri iki gün boyunca 90 TL olacak: 26-27 Eylül'de festival var

Sinemaseverler için indirimli dönem yeniden başlıyor. GNÇ Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül’de tüm filmlerin biletleri yalnızca 90 TL olacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Sinemalardaki indirim kampanyaları devam ediyor. Salonların ve sinema kültürünün desteklenmesi maksadıyla düzenlenen GNÇ Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde ikinci defa sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Sinema Salonu Yatırımcıları (SİSAY) tarafından hayata geçirilen festival çerçevesinde; iki gün boyunca, bütün filmlerde bilet fiyatları 90 TL olacak.

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“Haydi Türkiye herkes sinemaya” mesajıyla yola çıkan festivale; oyuncular, yönetmenler ve sektörün önde gelen isimleri, sinema salonlarının ve beyazperde deneyiminin önemine dikkati çekerek festivale destek veriyor.

Sinema sektörünün önde gelen temsilcileri, yapımcılar, oyuncular, yönetmenler ve basın mensuplarının katılımıyla 21 Eylül’de Atlas sinemasında düzenlenecek lansmanda, festivalin detayları ve bu yıl sinemaseverleri bekleyen özel içerikler paylaşılacak.

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