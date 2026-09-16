Emmy Ödüllerine "Widow’s Bay" damgasını vurdu: Türkçe müzikli diziye de ödül var.

Türk müziklerinin yer aldığı “Pluribus” adlı dizi, dört dalda Emmy ödülü kazandı.

78. Primetime Emmy Ödülleri önceki gece ABD’de sahiplerini buldu. Törene, toplam 14 mükâfat kazanarak tek bir sezon için alınan en çok ödül rekorunu kıran “Widow’s Bay” damgasını vurdu.

“En İyi Komedi Dizisi” ödülü verilen dizinin oyuncusu Matthew Rhys da “En İyi Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Oyuncu Rhys, aynı zamanda “The Beast in Me” adlı mini dizideki rolüyle heykelcik alarak aynı törende iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu oldu.

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Öte yandan gecede Murat Evgin gibi isimlerin Türkçe müziklerinin kullanıldığı “Pluribus” dizisine de ödül gitti.

Murat Evgin

Dizinin oyuncusu Rhea Seehorn, “En İyi Kadın Dram Dizisi Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.

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