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Kültür - Sanat

Türkiye Filistin’deki kültür mirasına sahip çıkacak: İki Bakan online görüşme gerçekleştirdi

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Türkiye Filistin’deki kültür mirasına sahip çıkacak: İki Bakan online görüşme gerçekleştirdi

Gazze’deki İsrail saldırılarında ağır hasar gören Filistin’in kültürel mirası için Türkiye harekete geçti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan, restorasyon ve kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak projeleri görüştü.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Filistin’in kültürel mirası, Gazze’de yaşanan 7 Ekim Hadisesi sonrasındaki İsrail saldırılarında büyük zarar gördü. UNESCO’ya göre 160’dan fazla kültürel miras alanı tahrip edilirken Oxford Üniversitesi bağlantılı EAMENA yetkilileri bu sayının 220’yi aştığını söylüyor.

Zarar gören kültürel mirasın içerisinde camiler, kiliseler ve müzeler gibi yapılar yer alıyor. Büyük Ömeri Camii ve Paşa Sarayı da bu tarihî binalar arasında dikkati çekiyor.

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Filistin’deki kültürel mirasın ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan arasında önemli bir video-konferans gerçekleşti.

Türkiye Filistin’deki kültür mirasına sahip çıkacak: İki Bakan online görüşme gerçekleştirdi
Başlık ResmiTürkiye Filistin’deki kültür mirasına sahip çıkacak: İki Bakan online görüşme gerçekleştirdi

Toplantıda Filistin’in kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak proje tavsiyeleri değerlendirildi. Bu çerçevede Filistin’de yapılacak restorasyonlarda Türkiye’nin desteği söz konusu olabilecek.

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Ersoy, “Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihî hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız” dedi.

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