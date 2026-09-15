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Dünya

İran "Buzdağının görünen kısmı" deyip paylaştı: Yüzlerce ABD üssü vuruldu, düzinelerce uçak kül oldu

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İran

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Destansı Öfke Operasyonu sırasında ABD’nin ağır kayıplar verdiğini savundu. İran saldırılarında 4 F-15E savaş uçağı, yaklaşık 30 MQ-9 İHA ve 4 AH-6 helikopterin imha edildiğini, 7 KC-135’in hasar gördüğünü veya imha edildiğini belirten Arakçi, "Bunlar sadece buzdağının görünen kısmı" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongresi’ne sunulan resmi denetçi raporunu paylaşarak "İran savunmasız" iddialarını yalanladı.

Arakçi, operasyondaki kayıplara ilişkin 1 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan ve ABD Kongresi'ne sunulan resmi denetçi raporunun bir sayfasını paylaştı.

İran Buzdağının görünen kısmı deyip paylaştı: Yüzlerce ABD üssü vuruldu, düzinelerce uçak kül oldu
Başlık Resmiİran Buzdağının görünen kısmı deyip paylaştı: Yüzlerce ABD üssü vuruldu, düzinelerce uçak kül oldu

"YÜZLERCE ABD ÜSSÜ VURULDU"

Arakçi, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların yalandan ibaret olduğunu belirterek, "Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu. (Kaynak: Pentagon)" dedi.

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Söz konusu ABD kayıplarının sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Arakçi, "Zamanı geldiğinde her şeyi ortaya çıkaracağız. İran hakkında yalanlar yayanlar için durum hiç de hoş olmayacak" dedi.

İran Buzdağının görünen kısmı deyip paylaştı: Yüzlerce ABD üssü vuruldu, düzinelerce uçak kül oldu
Başlık Resmiİran Buzdağının görünen kısmı deyip paylaştı: Yüzlerce ABD üssü vuruldu, düzinelerce uçak kül oldu

Raporda, İran saldırılarında 4 adet F-15E tipi savaş uçağının imha edildiği, 7 adet KC-135 tipi uçağın hasar gördüğü veya imha edildiği, MQ-9 tipi İHA'dan yaklaşık 30 adet imha edildiği, 4 adet AH-6 tipi helikopterin imha edildiği ve 1 adet F-35A tipi savaş uçağının hasar gördüğü belirtildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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