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Dünya

İran'dan ABD'ye İHA mesajı! Hürmüz Boğazı'nda sayı 4'e çıktı

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İran'dan ABD'ye İHA mesajı! Hürmüz Boğazı'nda sayı 4'e çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir İHA'nın daha düşürüldüğünü öne sürdü. İran, dün ve bugün düşürüldüğünü açıkladığı İHA sayısının 4'e yükseldiğini bildirirken, ABD ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın gün içinde düşürülen üçüncü MQ-1 tipi İHA olduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, dün ve bu sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip üç İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Böylece İran'ın açıklamasına göre dün ve bugün düşürülen İHA sayısı toplam 4'e ulaştı.

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amacıyla kullanılmak üzere planlandı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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