Mehmed Fetihler Sultanı yeni oyuncular kimler? Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezon oyuncu kadrosu
Mehmed Fetihler Sultanı yeni oyuncuları ve 4. sezon oyuncu kadrosu, tarihi dizinin yeni sezonuyla ekranlara dönmesiyle gündeme geldi. Hikayede yaşanan zaman atlaması kadroda önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, yeni karakterler Osmanlı ve Akkoyunlu cephesindeki mücadeleyi genişletecek. Dizinin yeni oyuncuları, canlandırdıkları karakterler ve kadroda yer alan isimler araştırılıyor.
TRT 1'in tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, 15 Eylül Salı akşamı 84. bölümüyle dördüncü sezonunu açıyor. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed rolünü sürdürdüğü dizide, genişleyen oyuncu kadrosu ve hikayeye dahil edilen tarihi karakterlerle ilerleyecek. Yeni sezon öncesinde açıklanan karakter afişleriyle birlikte kadronun büyük bölümü de netleşti.
MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ OYUNCULAR KİMLER?
Mehmed Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda kadroya çok sayıda yeni oyuncu katıldı. Yeni dönemde Rüzgar Aksoy Uzun Hasan, Deniz Barut Selçukşah Begüm, Caner Topçu Şehzade Bayezid, Noyan Uzer Mirza Mesih, Diyar Okuyucu Mirza Maksud ve Begüm Birgören Gülşah Hatun karakterleriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Nurettin Sönmez Töre Bey, Kürşat Alnıaçık Münşi Tahrani, Onur Yenidünya Yatağan Ağa ve Hilmi Cem İntepe Has Murad Paşa karakterleriyle kadroya dahil oldu. Ayrıca Öznur Serçeler Despina Hatun, Hayran Deniz Yaran Mirza Uğurlu, Özgü Delikanlı Şehzade Mustafa, Ömer Erkan Özhan Şehzade Cem ve Berra Ayın Gevherhan Sultan olarak yer alıyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU
Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezon oyuncuları ve karakterlerinden öne çıkanlar şöyle:
Serkan Çayoğlu - Sultan Mehmed
Rüzgar Aksoy - Uzun Hasan
Deniz Barut - Selçukşah Begüm
Caner Topçu - Şehzade Bayezid
Begüm Birgören - Gülşah Hatun
Noyan Uzer - Mirza Mesih
Diyar Okuyucu - Mirza Maksud
Hayran Deniz Yaran - Mirza Uğurlu
Öznur Serçeler - Despina Hatun
Nurettin Sönmez - Töre Bey
Kürşat Alnıaçık - Münşi Tahrani
Onur Yenidünya - Yatağan Ağa
Hilmi Cem İntepe - Has Murad Paşa
Özgü Delikanlı - Şehzade Mustafa
Berra Ayın - Gevherhan Sultan
Ertuğrul Postoğlu - İshak Paşa
Aslı Tandoğan - Gülbahar Hatun
Mer ve Ilgar - Çiçek Hatun
Gürkan Uygun - Mahmud Paşa
İsmail Demirci - Gedik Ahmed Paşa
Mikail Bal - Savcı Bey
Recep Çavdar - Saruca Paşa
Ali Nuri Türkoğlu - Vefa Sultan
Ali Noyan Kalkavan - Rum Mehmed Paşa
Kınan Çoban - Malkoçoğlu Bali Bey
Ali Sina Öztürk - Kurtçu Doğan
Ala Savaş - Mirza Zeynel