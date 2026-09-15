Mehmed Fetihler Sultanı yeni oyuncuları ve 4. sezon oyuncu kadrosu, tarihi dizinin yeni sezonuyla ekranlara dönmesiyle gündeme geldi. Hikayede yaşanan zaman atlaması kadroda önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, yeni karakterler Osmanlı ve Akkoyunlu cephesindeki mücadeleyi genişletecek. Dizinin yeni oyuncuları, canlandırdıkları karakterler ve kadroda yer alan isimler araştırılıyor.

TRT 1'in tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, 15 Eylül Salı akşamı 84. bölümüyle dördüncü sezonunu açıyor. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed rolünü sürdürdüğü dizide, genişleyen oyuncu kadrosu ve hikayeye dahil edilen tarihi karakterlerle ilerleyecek. Yeni sezon öncesinde açıklanan karakter afişleriyle birlikte kadronun büyük bölümü de netleşti.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Mehmed Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda kadroya çok sayıda yeni oyuncu katıldı. Yeni dönemde Rüzgar Aksoy Uzun Hasan, Deniz Barut Selçukşah Begüm, Caner Topçu Şehzade Bayezid, Noyan Uzer Mirza Mesih, Diyar Okuyucu Mirza Maksud ve Begüm Birgören Gülşah Hatun karakterleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni oyuncular kimler? Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezon oyuncu kadrosu

Nurettin Sönmez Töre Bey, Kürşat Alnıaçık Münşi Tahrani, Onur Yenidünya Yatağan Ağa ve Hilmi Cem İntepe Has Murad Paşa karakterleriyle kadroya dahil oldu. Ayrıca Öznur Serçeler Despina Hatun, Hayran Deniz Yaran Mirza Uğurlu, Özgü Delikanlı Şehzade Mustafa, Ömer Erkan Özhan Şehzade Cem ve Berra Ayın Gevherhan Sultan olarak yer alıyor.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni oyuncular kimler? Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezon oyuncu kadrosu

MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezon oyuncuları ve karakterlerinden öne çıkanlar şöyle:

Serkan Çayoğlu - Sultan Mehmed

Rüzgar Aksoy - Uzun Hasan

Deniz Barut - Selçukşah Begüm

Caner Topçu - Şehzade Bayezid

Begüm Birgören - Gülşah Hatun

Noyan Uzer - Mirza Mesih

Diyar Okuyucu - Mirza Maksud

Hayran Deniz Yaran - Mirza Uğurlu

Öznur Serçeler - Despina Hatun

Nurettin Sönmez - Töre Bey

Mehmed Fetihler Sultanı yeni oyuncular kimler? Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezon oyuncu kadrosu

Kürşat Alnıaçık - Münşi Tahrani

Onur Yenidünya - Yatağan Ağa

Hilmi Cem İntepe - Has Murad Paşa

Özgü Delikanlı - Şehzade Mustafa

Berra Ayın - Gevherhan Sultan

Ertuğrul Postoğlu - İshak Paşa

Aslı Tandoğan - Gülbahar Hatun

Mer ve Ilgar - Çiçek Hatun

Gürkan Uygun - Mahmud Paşa

İsmail Demirci - Gedik Ahmed Paşa

Mikail Bal - Savcı Bey

Recep Çavdar - Saruca Paşa

Ali Nuri Türkoğlu - Vefa Sultan

Ali Noyan Kalkavan - Rum Mehmed Paşa

Kınan Çoban - Malkoçoğlu Bali Bey

Ali Sina Öztürk - Kurtçu Doğan

Ala Savaş - Mirza Zeynel

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