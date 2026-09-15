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Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı! "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak sözler: Gösteriş düşkünüydü

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Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı!

Kara para soruşturmasında eşi "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'dan sonra tutuklanan Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı. Altınların bir kısmının kiralık bir kısmının eşi tarafından alındığını söyleyen Öz, "Düğün sonrası eşim takıları benden aldı, kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Söz konusu gösterişli hayat tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.

FİRARİ OLARAK ARANIRKEN İSTANBUL'DA YAKALANDI

Tançalan'ın 2 gün boyunca firari olarak aranan eşi ise dün İstanbul'da gözaltına alınıp Van'a götürüldü. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

ÇAĞLA ÖZ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Van'da adliyeye sevk edilen Çağla Öz'ün ters kelepçe ile binaya sokulduğu anlar görüntülendi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.

Hakimlikte ifadeleri alınan Tançalan ile M.S.T. tutuklandı, N.O. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağla Özün ifadesi ortaya çıktı! Vanlı Kara Haydar ı zora sokacak sözler: Gösteriş düşkünüydü
Başlık ResmiÇağla Özün ifadesi ortaya çıktı! Vanlı Kara Haydar ı zora sokacak sözler: Gösteriş düşkünüydü

"ALTINLARIN HEPSİ KİRALIK DEĞİLDİ"

Öte yandan Burak Doğan'ın haberine göre Öz'ün ifadesi de ortaya çıktı. Eşi Tançalan düğünde takılan altınların kiralık olduğunu söylerken Çağla Öz ise "Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de, satın alındığını biliyorum. Düğünde takılan altınlardan 2 adet kelepçe, 1 adet kalkuta kolye, nişanımda takılan takılardır. Bunlar düğünde tekrar takılmıştır. Diğer taç, kemer ve zincir Kahvecioğlu kuyumculuk tarafından reklam karşılığı kiralık olarak takılan takılardır. Mehmet Fatih ile birlikte ortak karar alarak bu şekilde kiralık olarak takmaya karar verdik. Düğünden sonra da kendilerine iade edildi." dedi.

Çağla Özün ifadesi ortaya çıktı! Vanlı Kara Haydar ı zora sokacak sözler: Gösteriş düşkünüydü
Başlık ResmiÇağla Özün ifadesi ortaya çıktı! Vanlı Kara Haydar ı zora sokacak sözler: Gösteriş düşkünüydü

"DÜĞÜN SONRASI TÜM TAKILARI EŞİM BENDEN ALDI"

Öz'ün ifadesi şöyle devam etti: "Zincir ile birlikte getirilen bilezikler Mehmet Fatih tarafından bana takılmıştır. Ancak nereden alındığını bilmiyorum. Zaten düğünden sonra da bütün takılar benden alınarak Mehmet Fatih tarafından götürüldü. Kolluk tarafından daha sonra Muradiye ilçesinde yapılan aramada odunlukta ele geçirilen bir valizde bu altınların yer aldığını gördüm. Söz konusu bileziklerin imitasyon olduğunu haberlerden öğrendim. O anda bilgim yoktu. Ben eşime altınların çokluğunu sorduğumda buranın aşiret bölgesi olduğunu düğünlerde herkesin bu kadar altın taktığını söyledi.

"43 MİLYON TL TOPLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Her ne kadar takı anonsunda "Haydar beyin düğününe gelen hediye miktarı, takı ve ibanlarla birlikte 43 Milyon TL" şeklinde anons yapılmış ise de bu şekilde bir paranın toplanıp toplanmadığını bilmiyorum. İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum.

Çağla Özün ifadesi ortaya çıktı! Vanlı Kara Haydar ı zora sokacak sözler: Gösteriş düşkünüydü
Başlık ResmiÇağla Özün ifadesi ortaya çıktı! Vanlı Kara Haydar ı zora sokacak sözler: Gösteriş düşkünüydü

"EŞİM GÖSTERİŞ İÇİN ANONS YAPTIRIYORDU"

Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Bu şekilde insanlara hava atıyordu. Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir.

"GÖSTERİŞLİ HAYATI BORÇ ALARAK YAŞIYORDU"

Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyasında sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli hayat tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir. Ben altınları hiç bir zaman kendime ait benimsemedim. Nişandan sonra da takılan altınları benden almıştı. Düğünden sonra da bu altınları aldı. Altınların kaynağını kendisine sormadım. Düğünde takılan altınları ben hediye olarak kabul ederim. Burası da aşiret bölgesi olduğu için normal kabul ettim. Düğünde takılan altınlar misafirlerden teker teker toplanıp, toplu halde bana eşim tarafından takılan altınlardır."

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NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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