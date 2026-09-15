Şam’a gitme hazırlıkları İsrail’in planlarını bozdu! Erdoğan'ın ziyareti katilin kâbusu oldu

Siyonist terörist Netanyahu’nun Şam’ı işgal hayali Erdoğan engeline takıldı. İsrail’in “Suriye’yi bölüşelim” teklifi ise Ankara’dan “ret” cevabı aldı. İsrail’in yeni hedefi, suni isyanlar çıkarıp askerî müdahale ile Suriye’nin içlerine ilerlemek…

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde siyonist terörist Başbakan Benjamin Netanyahu’nun oyları her geçen gün daha da eriyor. Buna bir çare bulamayan Netanyahu, seçimi kazanmak için gözünü Suriye’nin başkenti Şam’a dikti. Netanyahu, Şam’ı işgal ederek 27 Ekim seçimlerine “Şam fatihi” olarak girmek istiyor.

Ne var ki, Netanyahu’nun bu hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam’ı ziyaret etme kararı üzerine askıya alınmış durumda. Erdoğan’ın Şam ziyaretinin hazırlıkları bütün hızıyla sürerken, İsrail’in bu geziyi sabote etme girişimlerine ön tedbir olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, önceki

gün Suriye’ye giderek önemli temaslarda bulundu. Fidan’ın ziyaretinde, iki ülke arasında güvenlik protokolü de güncellendi. Erdoğan’ın Şam ziyaretinin seçimler öncesi kendisine en büyük darbe olacağını bilen Netanyahu önceki gün kurmayları ile “Şam’ın işgali”ni görüştü. Netanyahu bununla da kalmadı ve alternatif olarak Türkiye’ye ilginç bir teklifte bulundu: Gelin, Suriye’yi bölüşelim

ŞURASI SENİN, BURASI BENİM!

Edindiğimiz bilgilere göre, Tel Aviv’in aracı bir ülke üzerinden Türkiye’ye Cisr eş-Şugur, Sahlel Gap, Hama aksını sınır alan bir askerî etkinlik alanı paylaşımı teklifinde bulunduğu ifade ediliyor. Humus-Kuneytra-Tartus-Şam-Dera hattının kendi askerî etki alanı olmasını isteyen katil Netanyahu, Halep-Hama-Haseke-Deyrizor- Rakka bölgelerinde ise Türkiye’nin hiçbir askerî faaliyetine müdahil olmama garantisi verdiği öne sürülüyor.

Netanyahu buna karşılık Türkiye’den Golan’dan Suveyda’ya açacakları askerî koridora ses çıkarmamasını ve dolaylı etki alanında kuracağı hava kalkanına müdahil olmamasını istiyor. Ancak bütün bu senaryoların Ankara tarafından kesin bir dille reddedildiği belirtiliyor.

HEDEF: SUNİ İSYAN ÇIKARMAK

Bu senaryodan ümidi kesen Netanyahu’nun diğer bir hedefi ise, Suriye’nin bazı bölgelerinde suni isyanlar çıkararak İsrail’in askerî müdahalesine kılıf uydurmak… Erdoğan’ın Şam ziyaretini engellemeyi kafaya koyan Netanyahu’nun kışkırtma amaçlı Suveyda ya da İsrail’in işgalindeki Cebel eş-Şeyh’e gitme planları yaptığı gelen bilgiler arasında. Netanyahu aksi durumda Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Suveyda ve Şam-Ceramana’da büyük çaplı bir isyan çıkararak İsrail müdahalesini meşru hâle getirmenin hesaplarını yapıyor.

İSRAİL MEDYASI KIŞKIRTIYOR

İsrail medyasına plana dair bazı detaylar sızdırıldı. Mossad ve Şinbet güdümlü bazı site ve haber portalleri ordu yönetimi ve askerlerde Şam’a yürüme konusunda çok büyük talep olduğunu ileri sürüyor. Buna göre, siyonist katliamların dayanağı olarak üretilen Dahiye Doktrini işletilerek Dera, Kuneytra

ve Şam bölgesinde yoğun bombardımanlarla başlatılacak işgaller Şam’a kadar uzatılacak.

HAVA VE KARA SALDIRILARI

Netanyahu, katliam ve işgal için hâlen bölgede konuşlu durumdaki 210. Tümen yanında 146, 36 ve 91. Tümen’e bağlı işgal unsurlarının bölgeye kaydırılması ve yoğun hava ve kara bombardımanları ile kısa sürede sonuç alarak 27 Ekim seçimlerine “Şam fatihi” olarak girmenin hesaplarını yapıyor. Hâlihazırda Suriye topraklarında 12 askerî üs kuran İsrail, bu saldırılarla üs sayısını 40’a çıkarmak ve ülke topraklarının yüzde 15 ila 20’lik kısmına el koymak istiyor.

YENİ MÜZAKERE YOLLARI

Netanyahu’nun planları böyleyken Ankara önünde en büyük engel olarak duruyor. Bir yandan sahaya dair işgal ve yıkım planları yapan siyonist terörist

Netanyahu’nun, diğer yandan yeni konu başlıkları ile aracı ülkeler ve isimler üzerinden Türkiye ile müzakere-diplomasi kanalları açmaya çalıştığı iddia ediliyor.

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