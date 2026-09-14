Gözaltına alınmıştı... Oyuncu Çağla Boz'a ev hapsi verildi!

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir adliyeye sevk edildi. Emre ve Demir tutuklanırken, Çağla Boz hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ünal Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir adliyeye sevk edildi.

ÇAĞLA BOZ'A EV HAPSİ

Şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çağla Boz ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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