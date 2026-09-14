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'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı

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'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı

Van’da “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan ile akrabası M.S.T. tutuklandı.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı

Bu kapsamda gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan, altınların bulunduğu evin sahibi S.A, Mehmet Fatih Tançalan'ın kayınvalidesi N.O. ile akrabası M.S.T'nin Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı

Ekiplerce adliyeye götürülen şüphelilerden Çağla Öz Tançalan ile M.S.T. "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmaları, N.O. ve S.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Hakimlikte ifadeleri alınan Tançalan ile M.S.T. tutuklandı, N.O. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan şüphelilerin avukatları, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı

PARA BANYOSU

Öte yandan, Mehmet Fatih Tançalan’ın para balyalarıyla görüntüsü ortaya çıktı. Tançalan, düğününde çekilen kilo kilo altın için emanet demişti. Ancak banknot içinde yüzdüğü görüntüler foyasını döktü.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar soruşturmasında flaş gelişme! Çağla Öz de tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

İki gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da dün Van'a getirilmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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