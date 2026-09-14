Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

"Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve kara para soruşturmasında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, adliyeye sevk edildi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.

FİRARİ OLARAK ARANIRKEN İSTANBUL'DA YAKALANDI

Tançalan'ın 2 gün boyunca firari olarak aranan eşi ise dün İstanbul'da gözaltına alınıp Van'a götürüldü. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat

TERS KELEPÇE YAPILDI

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Van'da adliyeye sevk edilen Çağla Öz'ün ters kelepçe ile binaya sokulduğu anlar görüntülendi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.

Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz
GÜNDEM

Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
Türkiye genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonu
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
Düğündeki konuşması gündem olmuştu!
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
3 sandalye farkı ülkeyi kilitledi!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
DURUMU AĞIR
DURUMU AĞIR
Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü!
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor
4 ÜNLÜ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ!
4 ÜNLÜ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ!
Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Kameralar ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar
YÖNETİM ARTIK TERA'DA!
YÖNETİM ARTIK TERA'DA!
Pusula Holding ve Katılımevim'de yeni dönem
"BİZİ BEKLEYEN KUPALAR VAR"
İsmail Kartal'dan şampiyonluk vurgusu
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
Bakan Göktaş'tan çarpıcı açıklamalar
GIDADA YENİ YASAK
GIDADA YENİ YASAK
Domuz ve böcek kaynaklı aromalara geçit yok
ANKARA'DA İMZALAR ATILACAK
ANKARA'DA İMZALAR ATILACAK
Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık!
38 AY SONRA BİR İLK Mİ?
38 AY SONRA BİR İLK Mİ?
Piyasalarda 3 Fed senaryosu
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık! Büyük temizlik
İŞTE FIRSATLAR VE RİSKLER
İŞTE FIRSATLAR VE RİSKLER
Altın alınır mı satılır mı?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Motorin 100 liraya koşuyor! Akaryakıta bu gece büyük zam geliyor
Motorin 100 liraya koşuyor! Akaryakıta bu gece büyük zam geliyor
Kaydet
Terim'den yıllar sonra gelen Hagi ve Roberto Baggio itirafı:
Terim'den yıllar sonra gelen Hagi ve Roberto Baggio itirafı
Kaydet
Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini
Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.