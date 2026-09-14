"Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Şal detayına dikkat
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve kara para soruşturmasında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, adliyeye sevk edildi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.
FİRARİ OLARAK ARANIRKEN İSTANBUL'DA YAKALANDI
Tançalan'ın 2 gün boyunca firari olarak aranan eşi ise dün İstanbul'da gözaltına alınıp Van'a götürüldü. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
TERS KELEPÇE YAPILDI
Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Van'da adliyeye sevk edilen Çağla Öz'ün ters kelepçe ile binaya sokulduğu anlar görüntülendi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı
Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.