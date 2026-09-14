Zirveye damga vurdu! Kameralar Pezeşkiyan'dan ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konuşması sırasında arka sırada yaşananlar zirvenin önüne geçti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın konuşma boyunca kuruyemiş yemesi ve ardından kutunun önünden alınması zirveye damga vurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BRICS Zirvesi'ndeki konuşması sırasında yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Pezeşkiyan konuşmasını sürdürürken arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın kuruyemiş yemesi dikkat çekti.

KAMERALARA YANSIDI

Kameralara yansıyan görüntülerde Jaiswal'ın önündeki kuruyemiş kutusundan aralıklarla atıştırdığı görüldü. Jaiswal, Pezeşkiyan'ın konuşması devam ederken bir süre daha kuruyemiş yemeyi sürdürdü.

Zirveye damga vurdu! Kameralar Pezeşkiyandan ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar

KUTUYU ÖNÜNDEN ÇEKTİLER

Ara sıra parmaklarını yaladığı görülen Jaiswal, aynı eliyle tekrar tekrar kutuya uzandı. Bu sırada yanında bulunan kişinin kutuyu alarak Jaiswal'ın önünden uzaklaştırması dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler, kısa sürede binlerce kez tıklanarak viral hale geldi.

Zirveye damga vurdu! Kameralar Pezeşkiyandan ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar

BRICS Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, yaptığı konuşmada, ‘yerel paralarla ticaret’ mesajı verdi. Pezeşkiyan, sınırlı ticari sistemlere aşırı bağımlılığın ülke ekonomilerini ani siyasi gelişmeler karşısında kırılgan hale getirdiğini belirterek, BRICS'in yerel paralarla ticareti geliştirerek üyeleri için ekonomik dayanıklılık oluşturması gerektiğini söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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