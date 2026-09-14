Okullarda ilk ders zili önlemlerle çalacak! 30 bin görevli sahada, kameralar 24 saat kayıt yapacak

14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıların ardından okullarda güvenlik standartları da en üst seviyeye çıkarıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak.

Okullar ve çevresinde 24 saat kayıt yapacak olan güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Birçok okulun giriş-çıkışlarına turnike sistemi kuruldu.