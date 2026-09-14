Okullarda ilk ders zili önlemlerle çalacak! 30 bin görevli sahada, kameralar 24 saat kayıt yapacak
2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün ilk ders ziliyle başlıyor. Yeni dönemde müfredat değişikliklerinin yanı sıra veli görüşmelerinden okul güvenliğine kadar birçok alanda yeni uygulama hayata geçirilecek.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak.
Artık veli görüşmeleri "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek, velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek.
İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10.00'da çalacak.
Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek.
14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıların ardından okullarda güvenlik standartları da en üst seviyeye çıkarıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak.
Okullar ve çevresinde 24 saat kayıt yapacak olan güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Birçok okulun giriş-çıkışlarına turnike sistemi kuruldu.