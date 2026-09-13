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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi Pusu' detayı! Senaristlerin ifadeleri alınacak

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi Pusu' detayı! Senaristlerin ifadeleri alınacak

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Soruşturmada, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki bazı sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümü arasında paralellikler tespit edilirken, dizinin senaristleri ifadeye çağırıldı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Başsavcılığın soruşturma kapsamında yaptığı araştırmalarda, olayın yaşandığı dönemde yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki bazı sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümü arasında paralellikler tespit edildiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDEN 2 GÜN ÖNCE YAYINLANAN BÖLÜM

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136'ncı bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakterin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü.

Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na, yanındaki İlhan isimli karakterin "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğu belirlendi. Bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

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ŞIRINGAYLA ENJEKSİYON SAHNESİ DE İNCELENİYOR

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139'uncu bölümünde ise dikkat çeken başka bir sahnenin yer aldığı tespit edildi.

Söz konusu sahnede Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, duş aldığı ve ardından "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görüldü.

"34 FG 7061" PLAKASI

Soruşturma dosyasında dizinin diğer bölümlerindeki bazı görseller ve mesajların da incelemeye alındığı belirtildi. Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79'uncu bölümünde "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.

İncelenen bölümlerin tamamında ifadeye çağrılan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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